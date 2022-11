Lpm Bam Mondovì-Albese Como 3-1, il tecnico delle lombarde Chiappafreddo: "Peccato per il terzo set...dovevamo essere più concrete" (VIDEO)

La Tecnoteam Albese Como spaventa il Puma, ma alla fine la Lpm Bam Mondovì riesce a conquistare una preziosa vittoria per 3-1. Un successo come detto sofferto, anche per via della solida resistenza della squadra lombarda, capace di mettere in difficoltà le pumine con una fase difensiva di ottimo livello.

Al termine del match abbiamo raccolto il commento del tecnico dell'Albese Como Mauro Chiappafreddo, rammaricato soprattutto per la gestione finale del terzo set, con la sua squadra avanti nel punteggio, ma che non ha saputo concretizzare il vantaggio. Ecco Chiappafreddo ai nostri microfoni: