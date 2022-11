Volle A2M, Cuneo a Porto Viro per guarire dal "mal di trasferta". Luca Cardona: "Sempre pronto a dare una mano" (VIDEO)

Sesto turno di andata per il campionato serie A2 Credem Banca. Stasera (domenica 6 novembre) la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo è impegnata nell’ultima gara della giornata con il posticipo delle ore 19 (diretta Tv per abbonati su Volleyballworld Tv).

Dopo due partite interne la truppa di Max Giaccardi torna a giocare in trasferta, alla ricerca dei primi punti stagionali al di fuori della mura amiche. Lo fa in quel di Porto Viro, contro la Delta Group, squadra molto interessante che alla fine del torneo potrebbe anche riservare qualche sorpresa. I veneti, 8 punti in classifica come Cuneo e Grottazzolina, hanno finora conquistato una vittoria piena in casa domenica scorsa (3-1) con Reggio Emilia, un’altra interna al tie break alla seconda giornata con Brescia ed un netto 3-0 imposto sul campo di Motta.

Allenati dall’ex canturino Matteo Batocchio, i veneti possono contare sull’esperienza del regista argentino Garnica che con il polacco Krzysiek formano una diagonale niente male. Al centro la coppia Barone (per tanti anni a Vibo Valentia)-Sperandio, mentre impegnati nel ruolo di schiacciatori-ricevitori sono Pierotti e Sette (nelle prime partite è però sempre partito nel sestetto Riccardo Iervolino). Attenzione anche a Bellei ed Erati, due nomi importanti che finora non hanno trovato spazio. Il libero è Russo.

Da parte sua, Cuneo deve guarire dalla “trasfertite” e l’occasione è ghiotta. Gli allenamenti settimanali sono filati via lisci, con tanto entusiasmo tra le fila della squadra biancoblu che domenica ha potuto sorridere non solo grazie ai 3 punti, preziosissimi, conquistati con Ravenna, ma anche per la convincente gara sfoderata dal “baby-duo” Luca Chiapello e Luca Cardona.

Ed è proprio quest’ultimo a introdurci nel clima pre gara di oggi pomeriggio nell’intervista video che abbiamo realizzato al termine dell’ultimo allenamento: