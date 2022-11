Volley A2/F: l'ex pumina Elena Rolando torna a Mondovì da avversaria: "Ringrazio i tifosi. Sono sempre super carini con me" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ottiene il bis il campionato, ancora una volta contro una squadra "lagunare". Dopo aver inflitto il 3-1 in casa della Picco Lecco, infatti, la squadra di coach Solforati si è ripetuta contro una solida Tecnoteam Albese Como con l'identico risultato.

Nella formazione lombarda da segnalare l'ottima prestazione del libero Elena Rolando, ex pumina, che ai nostri microfoni ha ringraziato il pubblico monregalese per l'affettuosa e calorosa accoglienza ricevuta al PalaManera. Per Lei anche un dono floreale ricevuto prima del match e consegnato direttamente dalla presidente Alessandra Fissolo. Ecco il commento di Elena Rolando raccolto al termine del match: