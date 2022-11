10eLotto Extra: un nuovo gioco in crescita

Esiste un gioco che da molti anni appassiona e intrattiene moltissime persone: stiamo parlando del Lotto. Come risaputo, l’obiettivo è quello di indovinare uno o più numeri che verranno sorteggiati sulle varie ruote. Nel corso del tempo anche questo gioco ha subito differenti declinazioni, tanto che partendo dalla versione classica si sono fatte strada molte altre tipologie che i giocatori non hanno tardato a provare, a partire dalla nascita del 10eLotto.

Partendo dal più classico e probabilmente anche il più vecchio troviamo il Lotto. Il Gioco del Lotto consiste in 90 numeri tra i quali sceglierne uno, o anche più di uno, che si pensa verranno estratti. Al numero occorre attribuire anche una ruota, rappresentata dalle principali città italiane (ad esempio Roma, Milano, Torino, Genova, Palermo…più la cosiddetta ruota Nazionale). Qualora il numero, o i numeri prescelti, vengano estratti sulla ruota indicata, si vince un premio in denaro. Facciamo un esempio: qualora si scelga come numero il 28, e lo si giochi sulla ruota di Roma postando 1€ e questo venisse estratto, la vincita sarà di 11,23€. Ovviamente i premi variano a seconda delle combinazioni che si desiderano giocare: se si decide infatti di puntare su più numeri, si potranno avere vincite anche superiori qualora si ottenga un ambo, un terno, una quaterna o addirittura una cinquina. Le estrazioni avvengono in giorni prestabiliti della settimana: il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Il 10eLotto

Discorso leggermente diverso è invece il gioco del 10eLotto. Anche in questo caso, così come nel Gioco del Lotto, occorre scegliere dei numeri da 1 a 90, in particolare devono essere segnati 10 numeri sulla schedina e decidere l’importo da giocare. L’estrazione sarà di 20 numeri. Del 10eLotto vi sono tre diverse modalità di estrazione:

10eLotto ogni 5 minuti, che prevede le estrazioni distanziate di 5 minuti l’una dall’altra attive 24 ore su 24

10eLotto serale, in corrispondenza delle estrazioni del Gioco del Lotto

10eLotto istantanea, che permette di avere un esito automatico non appena giocata la schedina.

Nel giocare al 10eLotto, pur trattandosi di un gioco di sorte, in molti si affidano alle statistiche e alle estrazioni già avvenute per poter identificare i numeri che hanno una maggiore possibilità di uscire. Per questo motivo, online sono presenti diversi portali che permettono di analizzare le varie combinazioni sorteggiate, cercando le estrazioni 10eLotto di oggi. Qualunque sia il tipo di estrazione scelto, si può decidere di partecipare al 10eLotto Extra, un gioco facoltativo e assolutamente opzionale attraverso il quale è possibile partecipare ad un’estrazione di 15 numeri estratti tra i rimanenti 70 numeri non usciti in precedenza. Negli ultimi tempi sono molti coloro che scelgono di aderire a questa opzione, tanto che si è registrato un interesse in crescita per Extra. I premi ovviamente variano a seconda della puntata effettuata e al numero di numeri indovinati.