Al MIAC, per la 42a edizione, premiati i campioni della Razza Piemontese

Da venerdi 4 a domenica 6 novembre, presso il MIAC di Cuneo, si è svolta la 42esima edizione della Mostra Nazionale della Razza Piemontese. Anche quest’anno, nonostante le numerose difficoltà alle quali gli allevatori hanno dovuto far fronte, a causa soprattutto della siccità e della precaria situazione internazionale che hanno provocato un importante aumento dei prezzi delle materie prime, la partecipazione all’evento è stata consistente e appassionata. Riuscire ad organizzare questo evento, con animali così di pregio, comporta indubbiamente un enorme impegno, ma è anche motivo di grande soddisfazione, poichè premia la passione con la quale gli allevatori si dedicano ai loro animali.

Gli animali in concorso, suddivisi in 15 categorie, sono stati presentati da una ventina di allevatori. Tutti gli animali presentati si sono distinti per caratteristiche morfologiche di altissimo livello e il lavoro dei giudici non è stato semplice: assegnare i titoli dei vincitori ha richiesto grande sforzo e attenzione ai particolari.

La protagonista assoluta della Competizione è stata Umida, una bovina di Delsoglio F.lli di Fossano; Campionessa di Riserva è stata proclamata Caverna di Rubinetti F.lli di Poirino.

Campione dei tori è stato proclamato Cabubi, allevato da Carlo Pelassa di Villanova d’Asti, che ha sconfitto di misura Elisir presentato da Giovanni Dalmasso di Crissolo.

Il tradizionale Trofeo Amedeo Damiano, che premia l'allevatore i cui animali si sono piazzati meglio nelle varie classifiche è stato assegnato a Giovanni Dalmasso di Crissolo.

Va rilevato che, fra gli animali presenti alla Rassegna, la maggior parte discendono dai tori selezionati di fecondazione artificiale e i risultati della Mostra evidenziano come il lavoro condotto dall'Anaborapi abbia valorizzato profondamente la razza, non soltanto dal punto di vista morfologico, ma anche sotto l'aspetto genetico.

Sabato mattina, in una pausa dai lavori, si è svolta la gara di valutazione morfologica riservata alle scuole, alla quale hanno partecipato circa duecento studenti provenienti da diversi Istituti agrari di tutto il Piemonte.

Anche quest’anno si è tenuto il Concorso fotografico “La mia Piemontese” ed è stato possibile apprezzare gli scatti più belli presentati, tra i quali sono stati scelti i vincitori. Il titolo di miglior fotografia è andato a Giovanni Dalmasso per la sezione colori, e quello della sezione bianco e nero a Nicola Risso.

Prima della conclusione della manifestazione si è svolto il Concorso dei Paratori Junior, durante il quale gli appassionati allevatori più giovani hanno sfilato con i loro animali, danno prova della loro abilità nella conduzione degli stessi.