Volley A2/F: una Lpm Bam Mondovì formato "battaglia" supera l’Albese Como per 3-1

La Lpm Bam Mondovì bissa il successo ottenuto in casa del Lecco e contro una coriacea Tecnoteam L’Albese Como centra la prima vittoria al PalaManera per 3-1. Una vittoria sofferta sia per la caparbietà delle avversarie, ma anche per la tanta imprecisione delle pumine in diverse fasi del primo e secondo set.

L’Albese Como si è confermata squadra compatta e solida sia in fase difensiva che in quella offensiva, dove Federica Stroppa e Alice Nardo hanno fatto la differenza. Ottima prestazione anche da parte dell’ex pumina Elena Rolando, preziosissima in fase difensiva. Per le Pumine da segnalare i 22 punti di Clara Decortes e le ottime prove di Valeria Pizzolato e Veronica Bisconti. Ora per il Puma arrivano due trasferte terribili in casa di Trentino e Brescia.

PRIMO SET: Alice Nardo approfitta di un errore in fase di ricezione del Puma per mettere a segno il primo punto dell’incontro. La Lpm non sta a guardare e dopo l’ace di Chiara Ripalbelli va a condurre 2-1. Break per le pumine, avanti 5-2. L’Albese accorcia le distanze. Mondovì torna a spingere e si porta sull’11-6. Time-out chiesto da coach Chiappafreddo. Tanti errori nel sestetto lombardo e il Puma scappa via sul 13-6. Arriva la reazione dell’Albese che conquista un filotto di 6 punti consecutivi, sfruttando soprattutto l’incisività di Federica Stroppa. Sul 13-11 questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. Le pumine ristabiliscono un vantaggio di 4 punti. Nuovo time-out chiesto dalla panchina lombarda, con la Lpm avanti sul 19-13. L’Albese continua a lottare e resta nella scia delle avversarie sul 22-19. Le rossoblù stringono i denti e conquistano il primo set con il punteggio di 25-22.

SECONDO SET: il primo break è a favore della formazione ospite, avanti 2-4. Il vantaggio delle lombarde sale di 3 lunghezze. La Lpm reagisce e ritrova la parità sul 7-7. Break dell’Albese, che complice l’ace di Alice Nardo, implacabile al servizio, si porta sull’8-12. Time-out chiesto da coach Solforati. La formazione lombarda continua a difendere i quattro punti di vantaggio. Entra in campo Beatrice Giroldi al posto di Ana Tiemi Takagui. Il Puma non riesce a graffiare a dovere e sul 14-19 coach Solforati ferma il gioco e chiama il time-out. Al rientro in campo Alice Nardo mette a segno due ace consecutivi. Sul punteggio di 16-24 sono otto i set-point a disposizione dell’Albese. Al secondo tentativo la formazione chiude i conti fissando il punteggio sul 17-25.

TERZO SET: equilibrio in avvio con le due squadre appaiate sul 3-3. Ospiti più pimpanti e precise. Sul punteggio di 5-8 coach Solforati prova a correre ai ripari chiamando il time-out. Dopo una fase pessima la Lpm reagisce e trova un break di tre punti consecutivi. Sul 12-13 coach Chiappafreddo chiama il time-out. Il Puma ritrova la parità sul 14-14. Si continua a lottare punto a punto. Break conquistato da una coriacea Albese, che va a condurre 18-20. Time-out chiesto da coach Solforati. Poco dopo lo imita il tecnico delle lombarde, quando il tabellone indica il punteggio di 21-22. Si rientra in campo e le squadre tornano in parità per un finale al cardiopalmo. Arriva un set-point per la Lpm sul 24-23. Al servizio va Morgana Giubilato che pesca l’ace e porta a casa il set sul 25-23.

QUARTO SET: l’Albese Como va a condurre sul 2-4. Il tempo di due azioni e il punteggio torna in parità. Break in favore delle padrone di casa, avanti 8-6, ma prontamente riprese dalle avversarie. Squadre ferme sul 10-10. Ancora un break per le pumine, avanti 14-12. Coach Chiappafreddo chiama il time-out. Buon momento delle padrone di casa, che volano sul 17-13. Ancora un time-out chiesto dalla panchina lombarda. L’ace di Laura Grigolo mette le ali alle pumine, avanti 20-14. La Lpm conquista otto match point e alla prima occasione arriva il muro di Ana Tiemi Takagui per il definitivo 25-16.

LPM BAM MONDOVI' - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (25-22 17-25 25-23 25-16)

LPM BAM MONDOVI': Grigolo 13, Riparbelli 7, Decortes 23, Longobardi 11, Pizzolato 12, Takagui 2, Bisconti (L), Giubilato 1, Colzi, Giroldi. Non entrate: Populini, Zech. All. Solforati.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 9, Gallizioli 9, Nicolini 4, Nardo 12, Veneriano 6, Stroppa 13, Rolando (L), Conti, Nicoli, Pinto, Bernasconi, Badini. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Testa, Traversa. NOTE - Durata set: 27', 24', 30', 26'; Tot: 107'. MVP: Pizzolato.

Top scorers: Decortes C. (23) Stroppa F. (13) Grigolo L. (13)

Top servers: Nardo A. (3) Grigolo L. (2) Longobardi M. (2)

Top blockers: Gallizioli M. (3) Nicolini C. (3) Veneriano M. (2)