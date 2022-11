Coalvi entra nelle case di tutti gli italiani con uno spot sulla carne di Fassone di Razza Piemontese

Le reti nazionali RAI, Mediaset e La7 stanno mandando in onda in questi giorni uno spot realizzato dal Consorzio di Tutela della Razza Piemontese – Coalvi – per far conoscere le peculiarità della carne del Sistema di Qualità Nazionale “Fassone di Razza Piemontese” che lo stesso Coalvi certifica all’origine.

“Il Consiglio direttivo di Coalvi - afferma il presidente Guido Groppo - sentiva il bisogno di far conoscere le caratteristiche peculiari della carne di Fassone, unica nel suo genere e come dice lo stesso spot: non solo buona. Difficilissimo farlo in soli 30 secondi, ma cre-diamo che la nostra agenzia sia riuscita a fare un piccolo miracolo”.