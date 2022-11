Le Langhe fanno i conti col turismo: "Movida che snatura il nostro territorio"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Caro direttore,

in questi giorni ho avuto modo di leggere articoli che pongono alcuni interrogativi circa il modello di turismo in Piemonte e soprattutto nelle Langhe. Non ultimo, sul suo giornale il 31 ottobre scorso a cura del bravo Beppe Gandolfo, peraltro anche originario del mio paese, al quale faccio i complimenti e desidero manifestare la mia più completa assonanza con quanto evidenziato mettendo perfettamente a fuoco la realtà.



Portare la 'movida' (neologismo che detesto) anche nei nostri luoghi è deleterio, oltre che sciocco, in quanto snatura il nostro territorio.



Aggiungo, inoltre, che il silenzio che avvolge le nostre colline, interrotto unicamente dal vociare e dal rumore dei mezzi utilizzati dagli agricoltori nell'espletamento delle loro attività, così come narrato e rappresentato anche dagli scrittori 'nostrani' Fenoglio e Pavese, costituisce un quid pluris per chi ama e vuole vivere in modo profondo le nostre colline.



I politici e gli amministratori locali dovrebbero smettere di considerare gli enti a cui sono preposti come delle pro loco e utilizzare meglio il loro tempo e le risorse per migliorare la viabilità ordinaria (evitando progetti faraonici irrealizzabili) e i servizi socio assistenziali necessari agli abitanti, anziché presenziare o inventarsi sagre o feste con nomi ridicoli, con l'unico obiettivo di raccattare gente e 'caciara', definendola in modo antinomico 'cultura enogastromica'.



Dalla notte dei tempi il cibo serve per vivere mentre negli ultimi anni si è invertito il paradigma, ovvero pare che si viva per mangiare e bere, favorendo la diseducazione e le false aspettative delle nuove generazioni, oltre che un diffuso malcostume.



Forse occorre prestare attenzione alla qualità, più che alla quantità, ma senza perdere d'occhio la struttura territoriale e sociale del luogo. Col voler a tutti i costi importare modelli e termini inflazionati dappertutto si rischia di perdere quegli elementi distintivi che rendono diverso il nostro bel territorio, con la conseguenza di venire confusi e annacquati nel contesto generale.



Alessandro Taretto,

Cortemilia