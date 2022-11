Castagnito, in duecento per il Trail dei 4 Comuni e la camminata in ricordo di Danilo Ferrero

Un sole meraviglioso e un cielo limpidissimo hanno accolto ieri mattina i quasi 200 partecipanti al “Trail dei 4 comuni”, competizione podistica di 23 km in mezzo ai filari e ai noccioleti del Roero, organizzata in memoria di Danilo Ferrero quarantatreenne atleta della Podistica Castagnitese tragicamente scomparso nel 2017 a causa di una caduta in montagna durante un allenamento.

Proprio a lui è stata dedicata la camminata non competitiva di 10 km “Sui sentieri di Danilo” che ha permesso ai partecipanti di godere con più calma degli splendidi paesaggi autunnali offerti dalle colline di Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Castellinaldo, i comuni coinvolti nell’evento e toccati dagli spettacolari percorsi.

A vincere la gara competitiva sono stati Manuel Solavaggione della ASD Podistica Valle Varaita e Debora Ferro della S.S. Vittorio Alfieri Asti.

Al termine pranzo per tutti i partecipanti nei locali del circolo ACLI castagnitese con la gradita presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Un plauso alla perfetta organizzazione della Podistica Castagnitese che ha segnato con cura i sentieri e permesso lo svolgimento in sicurezza di gara e camminata.

Questi eventi che uniscono sport e natura sono importanti catalizzatori turistici e permettono alle persone che non conoscono le bellezze e l’accoglienza del nostro territorio di farne esperienza diretta e gradita.