A Savigliano don Luigi Ciotti per celebrare il 10° anno di fondazione della Caritas

Sabato 12 novembre a Savigliano verrà celebrato il 10° anniversario di fondazione della Caritas interparrocchiale saviglianese.



Dalle 15 alle 17.30 si potranno visitare, con ingresso libero, gli spazi di “Ascolto e Vestiamo” in via Danna 7, “Emporio solidale in corso N.Sauro 3, e “Accoglienza notturna” in via Allione 5, spazi che rappresentano l’espressione dell’impegno caritativo dei saviglianesi, unitamente ai servizi “ArrediAmo”, la “SOSta”, Co-housing, “AbitiAMO” (n° 8 alloggi).



Alle 18 sarà celebrata la Messa nella chiesa di San Pietro. Infine, alle 20.45 nell’Ala Polifunzionale in piazza Del Popolo, interverranno don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, con il direttore della Caritas Piemonte e Valle d’Aosta, Pier Luigi Dovis.