"A scuola di fundraising": Confindustria Cuneo lancia un corso per le organizzazioni culturali

“Finanziare la cultura: Percorso formativo sulle tecniche di fundraising” è la nuova iniziativa promossa a titolo gratuito da Confindustria Cuneo per organizzazioni culturali, enti non profit e comuni con l’obiettivo di sviluppare la sostenibilità delle iniziative culturali del territorio e creare un dialogo con il mondo dell’imprenditoria.

Oggi la presentazione del corso in sei lezioni, che ha già raccolto molte adesioni e richieste anche da fuori zona. Un'iniziativa unica e originale quella di Confindustria Cuneo, perché punta al dialogo tra realtà solo in apparenza distanti, quella imprenditoriale e quella culturale, che devono imparare ad usare lo stesso linguaggio.

In Italia c'è molta più attenzione alla cultura di quanto si pensi. Dai cittadini alle fondazioni private e bancarie, c'è disponibilità a sovvenzionare e sostenere la cultura. Numeri che sorprendono da un lato. E che dall'altro evidenziano la pressoché totale impreparazione, proprio da parte delle organizzazioni culturali, a fare "fundraising".

In un panorama in cui il settore pubblico taglia sempre di più le risorse per questo settore, è necessario guardare al mondo del privato, che in Granda è fatto per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese. Un tessuto sano che va intercettato.

Questo lo scopo del corso progettato da Confindustria Cuneo. Giuliana Cirio, il direttore, nel suo ruolo punta a conciliare il mondo imprenditoriale con quello della cultura, convinta che sia un viatico di crescita e di formazione per le imprese stesse, perché strumento di lettura della realtà e quindi, in prospettiva, con dei risvolti e dei ritorni anche economici.



"Da tempo Confindustria è impegnata a valorizzare il ruolo di associazioni, enti e progetti culturali, oltre che quello delle pubbliche amministrazioni, nel generare valore per il territorio e sviluppo anche attraverso la propria sezione Cultura ed Eventi. Nel solco di questo impegno abbiamo ritenuto fondamentale favorire il dialogo e la creazione di un meccanismo virtuoso di scambio tra imprese e cultura, proprio per facilitare e formare chi si occupa di cultura e bellezza sul nostro territorio, facendo conoscere il ruolo del fundraising, le sue potenzialità e i principali strumenti con un focus specifico sulle possibili alleanze con il mondo aziendale", ha sottolineato.



Il percorso si svilupperà tra novembre 2022 e gennaio 2023, composto di lezioni teoriche e pratiche, arricchite da esempi attinenti alla realtà delle organizzazioni partecipanti.



Nella realizzazione di questo percorso sono stati coinvolti come partner Patrimonio Cultura, società benefit presieduta da Riccardo Tovaglieri e specializzata in corporate fundraising e nel settore culturale che affianca con percorsi di consulenza, formazione e accounting enti e istituzioni nell’intero percorso di raccolta fondi, dalla sua ideazione e pianificazione alla sua implementazione, e la Scuola di Fundraising di Roma di Massimo Coen Gagli, che da più di 10 anni offre formazione, consulenza e ricerca sul fundraising al settore non profit e agli enti pubblici e progetta itinerari formativi e di assistenza al fundraising per Fondazioni e Amministrazioni rivolti ai beneficiari delle loro politiche di sostegno e di sviluppo.