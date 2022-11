Anche il monregalese potrebbe annoverare un Beato, trucidato dai nazisti tra i partigiani della Valle Casotto?

Gentile direttore,

Non dovrebbe distanziarsi dalle personalità dei due Sacerdoti uccisi dalle squadracce di Piper a Boves in “odium fidei”. Si tratta di don Giuseppe Dogliani, nato a Carrù il 1° aprile 1902, alle ore “zero e trenta” da Mondino Antonietta, di Magliano Alpi, casalinga e Guglielmo, carradore, coniugi residenti in località Stazione. Battezzato il due dello stesso mese, nella Parrocchiale dell’Assunta, dal sacerdote don Domenico Milano, essendo Parroco il can. Giovanni Antonio Ferro; Padrino Antonio Mondino e Madrina Giovanna Dogliani, zii del battezzato.

Frequentò le Elementari carrucesi e poi proseguì nelle Scuole Apostoliche di Vicoforte Santuario (in anni seguenti “Seminario Minore”), ottenendo ottimi voti nel corso Ginnasiale, negli anni 1917-1920. Passò poi all’Istituto Missioni della Consolata, ove entrò il 28 luglio 1920. Pronunciò i voti temporanei il 2 ottobre 1923 e quelli Permanenti il 2 ottobre 1926. Ordinato sacerdote in Kenya a Nyeri, il 5 febbraio 1927 dal Vescovo mons. G. Parrachon. Rientrò in Italia nel 1929, raggiungendo, nel 1933, l’Etiopia, nella Prefettura Apostolica di Kaffa (che fu retta da p. Barlassina, poi Superiore Generale dell’Istituto Missioni Consolata). Già l’anno seguente rientrò in Italia.

Richiese, ottenendolo, l’Indulto di exclaustrazione[1] dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide (prot. 3816/37), rivolgendo quindi domanda di essere incardinato nel Clero della Diocesi di Ventimiglia, ove risiedeva uno zio.

Ottenne prima l’atto provvisorio dal Vescovo mons. Agostino Rousset, poi, il 4 ottobre 1940, la definitiva definizione della pratica canonica, con la assegnazione alla Cappellania di Sealza di Latte di Ventimiglia. Dal 12 febbraio del 1942 all’8 settembre 1943 svolse attività pastorale quale Cappellano Militare.

Inizialmente nel 6° Reggimento Alpini a Verona, presso il Battaglione “Vestone”, partecipando alla Campagna di Russia, ove fu colpito da congelamento, per cui trascorse lunghi periodi in strutture Militari Ospedaliere, nel nord e sud Italia (Lombardia, Torino, Bari, Taranto). Rientrato in Diocesi, fu sollecitato, sul finire del 1943, da Partigiani della sua Cappellania, a voler salire in Valle Casotto, per celebrare il Natale. Si recò nella valle e non scese più in Liguria. Celebrava la Messa in vari punti del Comune di Pamparato: sulla Piazza di Santa Libera a Valcasotto, al Nascio, a Tagliante, al Capoluogo ed in altre località, su Altare da Campo, che ricordava di aver portato dalla Russia. Nei primi giorni di febbraio 1944 scese a Mondovì Piazza, accompagnando una dozzina di Partigiani per l’amministrazione della Cresima dal Vescovo mons. Sebastiano Briacca. Un sacerdote monregalese, don Giacomino Briatore, allora ragazzotto, aveva ben impresso nella mente il “sacerdote vestito con talare bianca, stagliato con la sua altezza sulla scalinata del Duomo”. Don Dogliani assistette spiritualmente, in svariate occasioni, i condannati a morte da parte dei Partigiani, per gravi forme di spionaggio a favore dei nazifascisti: Così presso il cimitero di Pamparato (due donne di Viola e Vicoforte, ritenute spie fasciste), a Tagliante (due fascisti inviati dal magg. Mauri, nonostante le proteste del comandante locale, il m.° Guido Somano, che non riteneva consono al suo reparto, dover procedere alla fucilazione), a Pamparato capoluogo, l’8 marzo1944, per il Segretario di Roburent, Pier Giovanni Botta, dimostrato fornitore ai nazisti di piani di guerra dei Partigiani. Durante la Battaglia della Valle Casotto fu trucidato in loc. Carlet del Comune di Roburent, braccato da reparti nazisti, il 22 marzo 1944, secondo l’Atto di Morte, registrato solamente nel 1946 e redatto dopo una Sentenza del Tribunale di Cuneo. Quando già la salma era stata riesumata dal Cimitero del Capoluogo roburentese e sepolta a Carrù nella tomba di famiglia, rivestito della talare bianca dei Missionari, che rivestiva quando il corpo fu rinvenuto da donne di Serra, tra cui due sorelle di un sacerdote monregalese, sotto uno strato di fogliame.

Non sarà un semplice servizio giornalistico ad avviare le porte verso serie procedure teologiche e giuridiche in merito. Per Don Bernardi e don Ghibaudo seguirono non semplici procedure dei Tribunali ecclesiastici e della Congregazione delle Cause dei Santi. Ma resta almeno una considerazione opportuna per il Sacerdote, che si affianca ai ripetuti ricordi in Roburent, ove esiste una lapide a memoria dell’eccidio.