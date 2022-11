Bra, l’Amministrazione rinnova il suo sostegno agli investimenti sul macello civico

Nella prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, prevista per domani, martedì 8 novembre, uno dei punti all’ordine del giorno riguarda l’adeguamento della convenzione col consorzio dei macellai braidesi per il sostegno agli interventi sul macello civico.

Spiega il sindaco Gianni Fogliato: "Ci sono lavori da fare nel macello: i macellai della nostra città si attivano autonomamente per farseli finanziare e attuarli. Da parte nostra, ci impegniamo a fornire loro un contributo necessario per pagare le rate del mutuo da versare alla banca e ammortizzare il debito".

Un intervento che rende evidente come "continua la nostra attenzione verso il macello, sito per noi molto importante per la valorizzazione della nostra carne, l’unico presente in zona. Già al momento interveniamo infatti con un contributo per far fronte al finanziamento in atto, a cui ora se ne aggiunge un altro".

Tra le altre questioni che verranno discusse in sede di Consiglio, ricordiamo la ratifica della settima variazione del bilancio di previsione e l’approvazione del regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale.