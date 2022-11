Confcommercio sostiene i Castelli Tapparelli per i "Luoghi del Cuore FAI"

La Confcommercio di Saluzzo e Zona sostiene ufficialmente la candidatura dei Castelli Tapparelli d'Azeglio per i "Luoghi del Cuore FAI", il Censimento nazionale del Fondo per l'Ambiente Italiano per promuovere la riscoperta di beni e luoghi della penisola che meriterebbero maggior rilievo.

Fin dall'inizio della raccolta voti, alcuni esercenti del saluzzese hanno attivamente collaborato, ora un'apposita convenzione ufficializza la collaborazione della ASCOM del saluzzese che rappresenta circa 1.850 imprese di 34 Comuni. L'accordo, approvato la scorsa settimana dalla Giunta Comunale, è stato sottoscritto venerdì scorso presso la sala consiliare dal Sindaco Roberto Dalmazzo, dal Presidente dell'Associazione "Riapriamo i Castelli di Lagnasco" Filippo Marenco De Rossi di Santarosa e dal Presidente della Confcommercio saluzzese, Danilo Rinaudo.