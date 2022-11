Cortemilia: dalla Regione Piemonte 800 mila Euro per la sistemazione idraulica del Bormida

A Cortemilia per la sistemazione idraulica del fiume Bormida, per la messa in sicurezza del concentrico da ponte S. Rocco a ponte Olla, sono pronti 800 mila Euro.

Una cifra che rientra tra quella complessiva di 15.8 milioni di Euro che la Regione Piemonte, tramite fondi dello Stato, ha stanziato per 28 interventi in tutta la Provincia di Cuneo per il dissesto idrogeologico.

Per tutto il Piemonte sono arrivati oltre 59 milioni di Euro da investire in 87 progetti nell’ambito del PNRR “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico”.

In questo quadro si pone così anche l’importante lavoro che verrà eseguito nella “Capitale della nocciola”, il cui territorio verrà reso ancora più sicuro.



«Un lavoro che si attendeva da alcuni anni - afferma il sindaco Roberto Bodrito – e che risulta fondamentale per migliorare l’aspetto morfologico di Cortemilia attraversato dal fiume Bormida in pieno centro. Questo finanziamento permetterà di completare un lavoro di difese spondali già eseguito in precedenza, e di aumentarle nella parte del concentrico da ponte S. Rocco a ponte Olla, con sistemazione dell’alveo e messa in sicurezza. Le sponde risultano così adeguate e questo intervento ne sbloccherà altri a livello edilizio, così da rendere il paese ancora pi accogliente e ricco di servizi futuri».



A Cortemilia si arriva anche dalla SP11, strada su cui la Provincia di Cuneo eseguirà lavori di stabilizzazione del pendio con reti paramassi e ripristino di quelle esistenti nel tratto che collega Perletto a Cortemilia. Un investimento di 500 mila Euro atteso anche questo da tempo.



«La Provincia migliorerà la SP11 in un tratto trafficato dove si sono presentate criticità in passato. Grazie a questo intervento si rafforzeranno le reti esistenti e si migliorerà la sicurezza con l’installazione di altre protezioni. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto quest’anno grazie ai fondi PNRR arrivati grazie alla Regione Piemonte che si è dimostrata attenta al territorio in ogni livello. Un lavoro omogeneo che sta portando ad un miglioramento netto sotto molti punti di vista» conclude il primo cittadino.