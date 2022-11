I successi dello sport targato Aido: decima Coppa Italia per la Lorenzoni Bra, Alba Shuttle piglia tutto ai regionali di badminton

Da tempo AIDO Sezione Provinciale di Cuneo crede nel positivo sviluppo di sinergie quali utile occasione per promuovere una riflessione sulla donazione di organi, tessuti e cellule con conseguenti espressioni di adesione sì tanto che sulla Granda i numeri di coloro che dicono "sì alla vita" con un gesto generoso d'amore verso gli altri sono sensibilmente in crescita, per una squadra che ha ampiamente superato quota 17.000.

In questa direzione da tempo sono attive collaborazioni nel mondo dello sport con molteplici discipline e sempre di più Aido si sta evidenziando un autentico portafortuna per le realtà societarie che, raccogliendo lo stimolo di esser portacolori, hanno fatto proprio un messaggio di vita.

Del positivo connubio tra sport e volontariato sono testimoni i recenti positivi risultati ottenuti dall'HF Lorenzoni Bra e dall'ASD Alba Shuttle Badminton.

Per la storica società braidese della Lorenzoni prestigioso successo in Coppa Italia, conquistata per la decima volta.

Altrettanto significativa la prestazione della realtà sportiva albese, che nelle finali regionali di badminton ha fatto propri dieci dei quindici titoli in palio.

"E 'oramai evidente come AIDO, visti i tanti e bei risultati ottenuti nel mondo dello sport dalle varie società che vestono il simbolo della vita sulla loro divisa, sia un vero e autentico portafortuna, un brand che porta sì un sorriso, ma anche una speranza di un rapido ritorno alla forma fisica ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto", dice il presidente provinciale dell'associazione Gianfranco Vergnano, a cui fa eco il vicepresidente vicario Enrico Giraudo: "Davvero tante le collaborazioni che son state messe in campo nelle più differenti discipline, dall'atletica leggera, al ciclismo, dalla pallacanestro al calcio, dal volley alla dama, dal twirling alla pesca sportiva ed i recenti risultati d'eccellenza ottenuti nell'hockey su prato e nel badminton portano ad identificare il connubio che lega lo Sport con AIDO ad esser assolutamente vincente".