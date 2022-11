Il Covid raccontato: un incontro promosso dall’“Officina delle idee” al Monastero della Stella

“Il Covid raccontato: esperienze e vissuti a confronto” è il titolo dell’incontro, organizzato dall’associazione “Officina delle idee”, in collaborazione con Asl Cuneo 1 e Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, sabato 12 novembre alle 8,30 al Monastero della Stella in piazzetta Trinità 4/A.

Parteciperanno, oltre ai vertici della Sanità pubblica locale, anche i rappresentanti del mondo del volontariato e dell’imprenditoria saluzzese, in un momento finalizzato a raccogliere le esperienze e le testimonianze di un territorio vasto, che ha visto l’ospedale cittadino interamente dedicato al contrasto della pandemia, vantando inoltre una straordinaria mobilitazione di tutta la comunità. L’evento è organizzato dal Comitato scientifico di “Officina delle Idee”, composto dai dottori: Paolo Allemano, Paolo Costantini, Francesco Magni e Cristina Villosio, dall’ex coordinatrice infermieristica Maria Teresa Rubiolo.

"Questo incontro – spiegano gli organizzatori - vuole essere un modo per consegnare alla memoria collettiva quanto accaduto, per migliorare la qualità del servizio e per poter affrontare al meglio le sfide che ancora ci attendono".

La prima tavola rotonda, prevista alle 8,30, sarà coordinata dal dottor Paolo Costantini che fino all’estate del 2021 è stato primario del reparto di Medicina interna dell’ospedale di Saluzzo. Il tema verterà su “L’esperienza sul territorio”. La seconda parte dell’incontro, con inizio alle 10,30, sarà coordinata dal giornalista Alberto Gedda e verterà sul tema: “Il mondo del volontariato e dell’imprenditoria locale: testimonianze”.

L’associazione “Officina delle idee”, attraverso il suo presidente Giovanni Damiano, invita le persone interessate a partecipare al convegno, nella convinzione che una Sanità pubblica forte è tale se lo è anche la comunità a cui essa appartiene.

Ingresso libero. Sono consigliate le iscrizioni sul sito: monasterodellastella.it

https://www.monasterodellastella.it/evento/covid-raccontato-esperienze-vissuti-a-confronto