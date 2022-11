Il IV novembre a Rocca de' Baldi con le scuole e con la banda di Morozzo [FOTO]

Grande partecipazione ieri, domenica 6 novembre, alle celebrazioni per la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate nel comune di Rocca de' Baldi.

Dopo due anni in cui la pandemia aveva costretto a ridurre la partecipazione anche per eventi pubblici e ricorrenze importanti come questa, finalmente si può tornare a godere di un ritorno alla normalità.

Quest’anno ad onorare la cerimonia è ritornata la Banda Musicale di Morozzo, che ha accompagnato il corteo, composto in particolare dagli alunni delle scuole che con il loro entusiasmo, spontaneità ed innocenza hanno ricordato a tutti ai i principi fondanti delle celebrazioni del IV Novembre: stare uniti e fare il possibile per allontanare ogni occasione di discordia anche se, come dimostrano gli eventi internazionali, non sempre questo viene messo in pratica.

“Ringrazio - dichiara il sindaco Bruno Curti - la numerosa partecipazione delle Associazioni d’Arma, la nutrita presenza degli Alpini, della Banda Musicale di Morozzo ed in particolare degli alunni della scuola primaria che accompagnati dalle loro insegnanti hanno sottolineato con la loro gioia, innocenza e con alcuni libri sul tema della guerra, resistenza, tragedia della deportazione hanno stigmatizzato questi tragici avvenimenti, invocando ancora una volta che queste brutalità non abbiano a ripetersi”.

Durante la cerimonia è stata letta una toccante testimonianza di un reduce di Russia – il capopezzo Michele Bernelli - che nonostante fosse stato colpito da una pallottola (fermatasi miracolosamente vicino al cuore) è stato soccorso dai suoi artiglieri e trasportato su una slitta sommerso dalle coperte. Le temperature abbondantemente sotto lo zero avevano bloccato la ferita e gli hanno consentito di salvarsi.

Dopo la cerimonia presso il monumento ai Caduti e alla lapide sulla facciata del calazzo Comunale a Crava, la mattinata è proseguita con gli onori ai monumenti di Carleveri e Rocca dè Baldi a cui è seguito ad un piacevole e dolce momento di convivialità per gli alunni, offerto e servito dalla Pro Loco roccadebaldese.