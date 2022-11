Il parco naturale Marguareis vende oltre venti lotti boschivi da 5.000 metri quadri l'uno

L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime vende dei lotti boschivi nel territorio del Parco naturale del Marguareis (Comune di Chiusa di Pesio).



L’offerta si articola tramite due avvisi di vendita.



Uno è riservato alle ditte iscritte all’Albo regionale delle imprese forestali e rende disponibili 12 lotti di diversa tipologia e estensione in applicazione del Piano forestale aziendale approvato dalla Regione Piemonte.



Il secondo avviso è riservato ai privati per l’approvvigionamento annuale di legna da ardere per uso familiare. Per questa categoria sono offerti 15 lotti di ridotte dimensioni (5.000 mq) e ubicati in siti lungo le principali strade e piste forestali del Parco naturale Marguareis.



Il termine per presentare le domande (seguire le modalità indicate dagli avvisi) è il 15 novembre (ore 12). Gli interventi previsti sono descritti nella relazione tecnica consultabile presso la sede del Parco Marguareis, a Chiusa Pesio (via S. Anna 34).



Avviso e documenti per presentare le domande su www.areeprotettealpimarittime.it (News o Amministrazione Trasparente - Bandi di gara in corso).



Per qualsiasi informazione contattare il guardiaparco incaricato: Lussignoli Riccardo, tel. 333 3910263.