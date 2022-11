Il sigillo d'oro per la fedeltà al lavoro al monregalese Ferruccio Dardanello

Si è tenuta ieri, domenica 6 novembre, a Boves presso il Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” la 69^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2022, organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo.

L'evento è dedicato agli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia (leggi qui).

La cerimonia di premiazione è stata occasione anche per consegnare il “Sigillo d’oro” a sei personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale. Tra queste anche il monregalese Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo dal febbraio 1993 sino al maggio del 2020, fondatore di EUROCIN Geie “Le Alpi del Mare/Les Alpes de la Mer”, presidente di Unioncamere dal 2009 al 2015.

"Un percorso lungo e stimolante, - hanno evidenziato nel corso della premiazione dalla Camera di Commercio di Cuneo - un’esperienza straordinaria da protagonista e ambasciatore del nostro territorio e del nostro Paese."

"Un riconoscimento della città - commentano il sindaco di Mondovì Luca Robado e l'assessore al commercio e alle attività produttive Alberto Rabbia - "per l'esperienza e l'impegno indefesso che Ferruccio Dardanello ha dimostrato sia in campo istituzionale, a livello regionale e nazionale e per per ciò che ha saputo realizzare negli anni per il settore del commercio".