Nutrita partecipazione di neodiciottenni per il "IV novembre" a Garessio

Partecipate celebrazioni per la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate ieri, domenica 6 novembre, nel comune di Garessio.

Oltre ai rappresentanti dei carabiniei e della polizia municipale, hanno presto parte alla cerimonia e al corteo, gli alpini del gruppo ANA locale, i membri dell'associazione carabinieri in congedo, una delegazione del distaccamento vigili del fuoco e un nutrito gruppo di studenti dell'istituto comprensivo di Garessio (elementari e medie) con maestre e professoresse.

Il sindaco Ferruccio Fazio, unitamente agli assessori Pierandrea Camelia e Paola Carrara, ha ricordato l'importanza di celebrazione il "IV novembre", ringraziando in particolare tutti i presenti per la partecipazione.

Dopo la tradizionale deposizione della corona d'alloro è stata celebrata la S. Messa al Ponte, nella chiesa di Santa Caterina, officiata da padre Alessio.

Grande partecipazione da parte dei ragazzi del 2004, neodiciottenni, cui l'amministrazione ha consegnato le copie della Costituzione, omaggiate dal Consiglio Regionale del Piemonte.

Per la leva 2004, (25 in totale i residenti nel comune), erano presenti: Stefano Abbiate, Andrea Adami, Giacomo Akhtyrskiy, Danila Andreis, Martina Balbo, Elia Briatore, Erica Antonella Capato, Jennyfer Cuccu, Giada Gazzano, Jacopo Ghiglia, Caterina Odasso, Mattia Ravotto, Michele Robotti, Annalisa Sandini e Chiara Sciandra. Chi non ha potuto partecipare e avesse piacere di ritirare la propria copia della Costituzione può rivoltesi alla segreteria del comune.

La Costituzione è stata consegnata anche all’Istituto comprensivo, sia per le elementari che per le medie di Garessio, in modo da consentire agli alunni, come richiesto dalle insegnanti, di lavorare direttamente sul testo.