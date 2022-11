Partecipata commemorazione per il IV Novembre a San Michele Mondovì con le letture dei ragazzi delle medie [FOTO]

Una cerimonia partecipata e sentita quella che si è tenuta ieri, domenica 6 novembre, a San Michele Mondovì per celebrare la festa dell'Unità nazionale e della Forze Armate.

Le celebrazioni, organizzate con il coordinamento di Teresio Uberti, capogruppo degli Alpini, in collaborazione con il comune e la parrocchia, hanno visto una grande partecipazione anche da parte dei giovani, in particolare dei ragazzi delle scuole medie che hanno letto alcune riflessioni sulle guerra "di ieri e di oggi".

Autorità e associazioni, con i rispettivi stendardi, si sono ritrovate presso la chiesa parrocchiale "San Michele Arcangelo" per partecipare alla S. Messa delle 11 e a seguire si è svolta la tradizionale commemorazione con la deposizione della corona dall'alloro di fronte al monmento dei caduti presso il municipio.

"Rivolgo un saluto e un grazie a tutti i rappresentanti delle associazioni, alle autorità civili, militari e religiose e a tutti i cittadini e i ragazzi delle scuole presenti.- ha dichiarato il vice sindaco Carmelo Avico, che ha portato i saluti del sindaco che non ha potuto essere presente - "Come ogni anno ci ritroviamo davanti al monumento dei caduti per celebrare il 4 novembre, festa dell’unità nazionale e delle forze armate, per ricordare coloro che si sono battuti e sacrificati affinché il nostro paese potesse costituirsi in una Repubblica unitaria. Per noi sanmichelesi questo monumento ha un grande valore perché su queste lapidi sono riportati i nomi dei nostri concittadini caduti o dispersi durante i grandi conflitti mondiali."

"La commemorazione del 4 novembre - ha proseguito Avico - ci aiuta non dimenticare le persone che hanno dato la vita per la patria, sia al fronte che in altre situazioni belliche e a capire che la guerra è la cosa più orribile che possa accadere a un popolo. Oggi rinnoviamo il nostro grazie le forze armate che in questi anni si sono trasformate in forze di pace, rendendosi protagoniste di azioni di sicurezza sempre più aperte alle esigenze di un mondo travolto da profondi mutamenti, ma anche da grandi attentati ai diritti primari della persona. Si pensi agli interventi militari missioni di pace all’estero con vittime e feriti: non sciupiamo il loro insegnamento, tocca a noi tutti la responsabilità di costruire un mondo di pace servendo ed aiutando il nostro paese e la nostra patria. Impegno e responsabilità siano dunque i presupposti per costruire il futuro dell’Italia giorno dopo giorno".