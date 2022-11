La piscina di Mondovì abbatte i consumi energetici e viene premiata dal GSE con una targa

Nel triste panorama dei rincari energetici che stanno mettendo in ginocchio le imprese, è un caso felicemente contro corrente quello della piscina di Mondovì che, grazie ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, riesce a contenere i consumi.

L'impianto monregalese è stato infatti oggetto di lavori per circa 2,5 milioni di euro, che hanno interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composta da travature in legno lamellare, proprio per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico.

Il bilancio si farà alla fine, ma già negli scorsi mesi, parlando con il gestore il risultato degli interventi risultava evidente (leggi qui).

"Oggi, contatori alla mano, l'impianto natatorio, dopo il rinnovo, ha abbatuto della metà i consumi energetici - ha spiegato Ferdinando Facelli, ingegnere termotecnica e progettista del nuovo impianto.- Puntiamo a chiudere il 2022 con una riduzione dei consumi pari -70% rispetto alla precedente struttura".

Un caso virtuoso che è stato premiato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha deciso dare alla piscina di Mondovì una targa per l'efficienza, consegnata nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 novembre.

"Questa targa premia i comuni più virtuosi che su tutto il territorio nazionale hanno utilizzato lo strumento di incentivo del Conto Termico - ha spiegato Eleonora Egalini ingegnere del GSE- "Non sono molte quelle che abbiamo consegnato fino ad oggi, ma molte sono arrivate in provincia di Cuneo".

Un risultato importante per l'impianto natatorio che, in precedenza, risultava essere uno degli edifici più energivori della città e realizzato in un momento in cui la tegola dei rincari energetici era lontana, ma vi erano numerosi problemi legati al covid, come ha ricordato l'architetto Marco Martorano del dipartimento tecnico comunale: "La realizzazione di questo intervento è doppiamente importante se pensiamo che è stato effettuato in pieno periodo pandemico e quindi le norme e le regole sono state riadattate e adeguate alle richieste".