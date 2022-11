"Las aventuras de Pinòqui”: Arturo Viano ospite all'Espaci Occitan di Dronero

Continua a Dronero, "Libres libres - Libri liberi", edizione autunnale della rassegna organizzata dall’associazione Espaci Occitan col sostegno della Regione Piemonte e dedicata a pubblicazioni in lingua occitana o legate alla cultura alpina,

Giovedì 10 novembre alle ore 18 presso la sede di Espaci Occitan sarà presentata “Las aventuras de Pinòqui”, la traduzione occitana ad opera di Arturo Viano (edita da Chambra d’Òc) del capolavoro di Carlo Collodi.

Docente di lettere classiche in pensione, originario di Monterosso Grana e madrelingua occitano, Arturo Viano già in passato si era cimentato nella traduzione in lingua d’oc. Tradotte da lui erano state infatti due novelle di Giovanni Verga, "Rosso Malpelo" e "Cavalleria rusticana".

"Viano ha tradotto il grande classico nell’occitano alpino orientale, in grafia classica, con un ampio recupero di voci, espressioni e costruzioni sintattiche tratte dall'uso delle valli e qualche prestito dall'Occitania Grande, fornendo un valido esempio delle potenzialità dell'occitano, in grado di esprimere non solo la realtà concreta della vita pratica, ma anche quella più astratta dei sentimenti e delle emozioni."

Dialogherà con lui Gianna Bianco, curatrice dell’editing per Chambra d’Òc, mentre l’illustratore Marco Bailone narrerà la genesi delle tavole originali prodotte per il libro.

I successivi incontri di "Libres libres - Libri liberi" si terranno, sempre alle ore 18 e sempre presso Espaci Occitan, secondo il seguente calendario:

- Giovedì 17 novembre con Lidia Dutto, antropologa, che presenterà "Come l’acqua o la pernice". Comportamenti matrimoniali, scenari all’unione e ritualità nel passato di un’area alpina;

- Venerdì 2 dicembre insieme alla cantautrice Valeria Tron e la sua opera prima "L’equilibrio delle lucciole", con giornalista Carlo Giordano in collaborazione con la libreria Segnavia - Porta di Valle.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Perr info tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org.