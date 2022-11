"Maratona per Elisa": l'Ascom Bra e Fossano ha ricordato Elisa Raspino

All'Ascom Bra una serata in ricordo di Elisa Raspino, in nome della ricerca contro il cancro

Confcommercio Ascom Bra, Confcommercio Ascom Fossano, in collaborazione con Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, #sostienicandiolo, hanno presentato la prima tappa di una iniziativa benefica a favore della ricerca in memoria di Elisa Raspino, tecnologa alimentare nell’ufficio Igiene e Haccp all’Ascom di Bra,deceduta lo scorso agosto, a soli 43 anni.

L’iniziativa “Maratona per Elisa” ha preso avvio con il primo appuntamento che si è svolto nella serata di venerdì 4 novembre presso l’Auditorium Bper Banca, via Adolfo Sarti 8, Bra.

Sono intervenuti la prof.ssa Federica Di Nicolantonio, Professore Associato del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e Direttore del Laboratorio di Epigenetica del Cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS; Massimiliano Valente, Eventi e Iniziative di Fundraising per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Renata Cantamessa, autrice e divulgatrice scientifica ha presentato il minibook “Confessione di una Vitamina”. In apertura di serata sono intervenuti il direttore Ascom Bra, Luigi Barbero, il Sindaco della città di Bra Gianni Fogliato e il Presidente provinciale Confcommercio Imprese per l’Italia Luca Chiapella.

La giornalista professionista La Stampa e Policy Procurement in HealthCare Adriana Riccomagno ha moderato gli interventi. In conclusione sono stati presentati i progetti di Ascom Bra in ambito di medicina del lavoro e medicina preventiva dello sport, con la partecipazione del dott. Camillo Scimone e del dott. Riccardo Lusso.

Un ringraziamento alle aziende che hanno sostenuto l’evento offrendo un aperitivo di benvenuto: Pasta Berruto, Produttori di Govone, Consorzio Salsiccia di Bra e Consorzio Bra DOP.

Il progetto Maratona della Ricerca per Elisa ha messo a calendario altri tre appuntamenti, nel mese di novembre e dicembre che si svolgeranno ad Alba nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, a Dogliani e a Govone.

E’ possibile effettuare una donazione con un bonifico bancario, intestato a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS Codice SWIFT BCITITMM IBAN IT75D0306909606100000117256 Intesa Sanpaolo, indicando nella causale “Progetto Elisa Raspino con Fata Zucchina".