A Monchiero una riuscita Giornata del Ringraziamento con la benedizione delle macchine agricole

Grande partecipazione per la giornata del ringraziamento e benedizione delle macchine agricole celebrata ieri, domenica 6 novembre, a Monchiero per iniziativa della Pro loco di Monchiero in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Parrocchia Beata Vergine del Rosario.

Nella piazza dei Benefattori, adiacente la chiesa parrocchiale, chiusa per l’occasione sono stati allineati ben 45 trattori coi rispettivi proprietari e conducenti.

La santa messa è stata celebrata da don Angelo Carosso coadiuvato dal diacono Nicolò Scalabrino e dalle Suore del Todocco alle 9.30 e al termine sono stati benedetti tutti i trattori.

Era presente il sindaco Riccardo Ghigo, gli assessori Bernocco e Costa nonché buona parte del Consiglio comunale. Alle 12.30 presso l’Oratorio Don Andrea Bernocco, è stato servito un apprezzato pranzo, preparato magistralmente dalla Pro Loco Monchiero, al quale hanno partecipato ben 62 persone.

Al termine del pranzo l’assessore Mauro Bernocco, coadiuvato dal presidente della Pro Loco Walter Rovella, ha consegnato un attestato di partecipazione "in segno di riconoscenza, stima e amicizia" a tutti i partecipanti. Nel documento è stata inserita una frase significativa di Anne Frank: “La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti soddisfazioni”.

Dal sindaco Riccardo Ghigo arrivano "doverosi ringraziamenti a don Angelo e al diacono Nicolò, alle suore del Todocco, alla Pro loco Monchiero col suo presidente Walter Rovella nonché a tutti coloro che hanno lavorato assiduamente per la splendida realizzazione di questa manifestazione".

"Sono eventi semplici – ha proseguito il primo cittadino –, ma densi di significato, di un omaggio a un lavoro della terra sempre più importante e che va promosso e sostenuto a tutti i livelli, ricordando sempre che va fatto nelle giuste cornici di sicurezza, pensando sì alle singole aziende agricole, ma non dimenticando mai cosa significhi la parola solidarietà verso chi si trova nel bisogno specie nell’attuale contesto storico che stiamo vivendo. Grazie davvero a tutti i partecipanti".