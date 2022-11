Nell’attesa delle stelle cinque locali della Granda segnalati dalla Michelin 2023

Nuove stelle in Granda? E’ la curiosità di addetti ai lavori e gourmet in attesa che domani, 8 novembre, con la cerimonia anche quest’anno in programma in Franciacorta, vengano svelati i nomi dei locali da tutta Italia che si sono guadagnati un posto nell’edizione 2023 della Guida Michelin.



Per il momento si va di anticipazioni. Direttamente dai responsabili della "rossa", alla sua 68ª edizione, quella riguardante i 29 nuovi locali entrati nella categoria dei "Bib Gourmand", ristoranti della tradizione caratterizzati da un positivo rapporto qualità-prezzo, dei quali fa ora parte il "Vascello d’Oro" di Carrù.



Dalle colonne del "Corriere della Sera" arrivano invece i nomi, ma senza indicazioni circa eventuali stelle o altre categorie, dei locali che regione salutano il loro ingresso tra i locali raccomandati dalla guida che a livello internazionale vanta il maggior blasone. Di questi – 146 a livello nazionale – dodici sono quelli piemontesi e ben cinque le cucine che hanno sede nella nostra provincia.



Detto dello storico locale carruccese, si passa poi al capoluogo con I 5 Sensi di Cuneo, che secondo il quotidiano milanese viene segnalato "per la cucina di alti livelli che propone piatti creativi con ingredienti locali". Mondovì si fa notare per la "cucina piemontese moderna" del Caffè Bertaina Osteria, mentre a Boves viene premiata la cucina dello chef Luca Politano, del ristorante albergo Da Politano.



Ci si sposta nelle Langhe per la quinta e ultima segnalazione che potrebbero accrescere il proprio invidiabile patrimonio di stelle con Faula, locale all’interno all’interno del resort di lusso Casa di Langa, di Cerretto Langhe, proprietà del milionario Usa e patron del Parma Calcio, come anche delle storiche cantine Enrico Serafino di Canale e di Vietti di Castiglione Falleto, Kyle Krause.



Se davvero di stella si parlerà, e al lordo di sempre possibili declassamenti, il comprensorio di Langhe e Roero potrebbe salire a 18 locali stellati ( leggi qui ), cui in Granda, dallo scorso anno, si è aggiunto Il Nazionale di Vernante.