Oltre 300 visitatori a Busca per mostra di Mirò: in arrivo anche visite guidate alla città e alla Torre della Rossa

Continua con successo la Mostra Mirò: sogno, forza e materia a Casa Francotto a Busca.

Nell'ultimo week end olte 350 persone, in maggior parte provenienti dal torinese e dalla Liguria, hanno ammirato le oltre ottanta opere dell'artista catalano e quelle degli autori coevi.

E' piaciuto l'abbinamento dell'evento espositivo con la visita guidata alle cave di alabastro che, non ha caso, è andata sold out e che è stata riprogrammata per domenica 20 novembre.

In settimana intanto sono iniziate le attività didattiche con le scuole con il progetto Anch'io come Mirò. Una trentina di classi si sono prenotate per realizzare, sotto la guida di un'educatrice, un capolavoro che si ispira all'artista.

Domenica 13 novembre verrà proposta, in abbinamento con la Mostra, una visita guidata Busca segreta e medioevale alla scoperta degli angoli più caratteristici del centro città con una imperdibile occasione per salire sulla Torre della Rossa che domina la città.

Per info: info@casafrancotto.it - telefono 371-5420603 Pe lunedì dalle 9,30 alle 12 - venerdì dalle 15,00 alle 18,30 - sabato dalle 10 alle 12).

ORARI MOSTRA MIRO’

VENERDI’ 15,30 -18,30

SABATO 10,00 -12,00 - 15.30 – 18,30

DOMENICA 10,00 – 12,00 - 14,30 -18,30

Biglietteria: 10 intero, 6 euro ridotto, gratuito under 14.

E’ gradita la prenotazione.