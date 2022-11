Ospedale di pianura: consiglieri Lega Saluzzo plaudono a scelta della Regione

“La scelta della direttrice che parte da Savigliano tiene giustamente conto del bilanciamento di un bacino di utenza che gravita maggiormente su Saluzzo e che da lì si apre fino a comprendere le vallate verso le montagne".



Così Domenico Andreis, Paolo Demarchi e Paolo Scaletta, esponenti del gruppo Lega nel Consiglio comunale di Saluzzo, plaudono alla scelta operata dalla Regione per la localizzazione del futuro ospedale di pianura ( leggi qui ).



"Era strategico – spiegano – immaginare un ospedale moderno e all’avanguardia che fosse raggiungibile dal maggior numero di potenziali pazienti e inserito all’interno del tessuto di una vera medicina di territorio. Ben venga, quindi, la decisione di non dismettere i nosocomi esistenti per trasformarli piuttosto in presidi di prossimità a corollario del futuro hub sanitario di quadrante. Sarà inoltre occasione per rivedere la logistica, partendo dal sistemare la viabilità della SS 662 alla riattivazione della linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano, che transita accanto a quello che sarà il futuro ospedale, garantendo un’apposita fermata a beneficio dei cittadini”.