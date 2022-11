A Cherasco la riunione di Distretto 2032 del Rotary Club Savigliano

Novembre è per il Rotary il mese dedicato alla Fondazione Rotary. Sabato 12 il Distretto 2032, guidato dal Governatore Anselmo Arlandini, già in visita al club a Settembre, si riunirà per il Seminario sulle Sovvenzioni e Fondazione Rotary presso "La Porta delle Langhe" di Cherasco, sede del Rotary Club Savigliano.

Avere quest’anno “sotto casa” questa convention è una grandissima opportunità è per il club saviglianese anche motivo d’orgoglio. Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle ore 9, poi una giornata fitta di interventi nel corso della quale si parlerà di progettualità e di service, attività che i Rotary Club di tutto il Distretto mettono in campo. Attività rispetto alle quali in non pochi casi è fondamentale il sostegno economico della Fondazione Rotary, che rappresenta il braccio operativo del Rotary International.

Il Distretto 2032 comprende l’intera Liguria ed il Piemonte meridionale e questa convention è evento di grande importanza. L’invito a partecipare riguarda tutti i soci dei 42 club, con particolare attenzione rivolta a Presidenti dei Club, Presidenti Eletti, Presidenti Designati, RD Rotaract e RD Interact, Presidenti di Commissione e segreterie in quanto condiziona anche possibilità d’accesso a finanziamenti erogati dalla Fondazione Rotary.

La durata della riunione sarà dalle 9 alle 14,30 e prevede una serie di Tavole Rotonde e Focus su tipologie di Sovvenzioni, relazioni del DFRC e dei referenti dei gruppi di lavoro collegati. Sarà presentato anche il bando 2023/24.