Serata Messicana al Rifugio di Pian Munè di Paesana

Arrivano in montagna, al rifugio a quota 1535 metri, i sapori tropicali del Messico ed il ritmo della musica allegra per una serata di convivialità in rifugio.

Una cena piccante al punto giusto con Tacos, Fajitas, Burritos e altre specialità da gustare al caldo della grande stufa!

Ed a chi si presenta con il sombrero, la birra sarà offerta dallo staff!

L’intero menù verrà servito al prezzo di 25 euro (Menù bimbi 10 euro).

La prenotazione del tavolo si effettua al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).