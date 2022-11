UNCEM e Provincia insieme per parlare delle filiere forestali cuneesi

"Filiere legno-energia, gestione forestale e nuove strategie per i territori" è il titolo del convegno che Uncem e Provincia di Cuneo organizzano martedi 8 novembre alle ore 16 nella sala Giolitti. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook Uncem Piemonte.



L'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto Interreg Alcotra Alpimed Clima. Iscrizioni qui: https://forms.gle/iQH5WVbMYep58DrU6



Costruire "filiere forestali" significa partire dal bosco e unire in un percorso efficace, intelligente. Enti locali, imprese, Associazioni di categoria, ricerca scientifica, professionisti, Dottori forestali. Tante già esistono e nuove si possono costruire. Le filiere bosco-legno-energia sono da sviluppare in una chiave di sostenibilità che inverta la dipendenza di materia prima dell’Italia (e del Piemonte in particolare) dall’estero. Non solo caldaie domestiche più efficienti e meno inquinanti. I Comuni stanno lavorando per sostituire fonti fossili con biomasse, con evolute caldaie per alimentare edifici pubblici e reti di teleriscaldamento. Gli esempi non mancano. Con la piena consapevolezza che tutto parte dalla "gestione forestale sostenibile", che previene anche calamità, come alluvioni e incendi.



Al convegno di martedi intervengono: Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo; Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte; Renzo Motta, Professore Università di Torino DISAFA e Presidente SISEF; Annalisa Paniz, Direttore Generale AIEL; Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem; Luciano Fantino, Dirigente Settore Tutela del territorio Provincia di Cuneo; Raoul Romano, Dottore Forestale, CREA; Elisa Guiot, Responsabile Settore Sviluppo energetico sostenibile Regione Piemonte; Enrico Gallo, Responsabile Settore Foreste Regione Piemonte; Pierluigi Claps, Professore di Idraulica al Politecnico di Torino; Marco Bonavia, Consiglio nazionale Ordini degli Agronomi e Forestali; Andrea Marino, Architetto, Studio Tautemi; Caterina Morello, Giornalista.