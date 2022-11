Villanova Mondovì: la nona edizione di BEE nel segno della cultura e dell’attualità

Sabato 19 novembre alle ore 16.30 in piazza della Rimembranza, allora, spazio al filosofo Matteo Saudino, meglio noto come Barbasophia, il cui canale Youtube conta oltre 250.000 iscritti. Con il suo “Bandiera Bianca: il coraggio di pensare” il docente torinese proverà a stimolare le nuove generazioni sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva, sull’urgenza dell’agire pubblico, sul dovere della cittadinanza attiva.

appuntamento letterario esclusivo (con la seconda tappa piemontese di presentazione) per un volume che raccoglie le testimonianze coraggiose di chi ha deciso di rimanere fedele a se stesso, di vivere con intensità e di regalarsi ogni giorno la possibilità di scegliere. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria allo 0174.552192 o via e-mail a esedramondovi@gmail.com.

Lunedì 21 novembre alle ore 21.00 al teatro “Garelli”, poi, andrà in scena la terza edizione del “Premio BEE - CAI Mondovì”, il riconoscimento che intende rendere omaggio ai protagonisti delle terre alte. Dopo Matteo Della Bordella (2019) e Linda Cottino (2021), quest’anno la scelta è ricaduta sull’alpinista e scrittore genovese Andrea Parodi. Una carriera, la sua, che ha saputo intrecciare la dimensione divulgativo-narrativa a quella prettamente sportiva e alpinistica, con centinaia di nuove vie aperte sui massicci delle Alpi Liguri e delle Marittime. Ingresso libero.

Come ogni anno, infine, spazio alla musica, al teatro e al divertimento con lo spettacolo “Ma Leopardi odiava la minestrina?” del gruppo CanzoneTeatro (mercoledì 16 novembre, alle ore 21.00, al teatro “Garelli”), con la Bee(r)fest di Ritual Café, Melomangio, La Banda di Des e Dj Koki (venerdì 18 novembre a partire dalle 21.30 in piazza Filippi), con lo spettacolo “Lilumania” degli immancabili Trelilu (domenica 20 novembre, ore 16.00, in piazza Filippi) e con il concerto “Rewind” della Filarmonica Villanovese il 26 novembre, alle ore 21.00, al teatro “Garelli”.

"Come sempre, desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento all’intera macchina organizzativa di BEE", è il commento del sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco. "Dopo due anni difficili, torniamo alla piena normalità con un’edizione ricca di stimoli culturali. Avere ospiti così prestigiosi ci inorgoglisce profondamente, ma testimonia altresì il potere attrattivo e l’autorevolezza di cui gode, ormai, l’intera manifestazione. Non solo un punto di riferimento nazionale per le produzioni ovicaprine e le eccellenze enogastronomiche, insomma, ma un contenitore ideale per ospitare nomi illustri della cultura e dell’attualità".