Intervento questa mattina, lunedì 7 novembre, da parte dei Vigili del Fuoco alla stazione ferroviaria di Cuneo.

Un ascensore, con alcune persone a bordo, si è bloccato e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'apertura delle porte. L'allarme è scattato verso le 5.30.

L'ascensore dovrebbe essere tornato regolarmente in funzione, come risulta dal sito RFI - Infoaccessibilità, che vi invitiamo a controllare in caso di particolari necessità per l'accesso a rampe e binari.