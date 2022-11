Auto esce di strada e urta un palo: code e rallentamenti tra Lagnasco e Saluzzo

Code e rallentamenti sulla strada provinciale 133 tra i comuni di Lagnasco e Saluzzo a causa di un incidente.

Un'autovettura questa mattina, lunedì 7 novembre, è uscita di strada andando a sbattere contro un palo dell'energia elettrica. L'allarme è scattato verso le 8.30

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'agriturismo "Il Persipien", non risultano coinvolti altri veicoli, ma il traffico sulla strada al momento risulta rallentato e la viabilità modificata per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.