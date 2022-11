Lutto a Saluzzo per la scomparsa dell'architetto Alessandro Pairone

Saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 7 novembre alle 15.30, al Duomo di Saluzzo i funerali dell'architetto Alessandro Pairone, deceduto sabato all’età di 65 anni.

Lo ricorda l’amico Pier Paolo Eandi: “Oltre ad essere stato un caro amico con il quale ho condiviso anni di lavoro, è stato un grande professionista, di capacità sopraffina, ma di grande umiltà, che faceva di lui un esempio da seguire e imitare. Un uomo che ha messo anche le sue capacità professionali al servizio della scuola ,sempre con passione e totale dedizione come in tutte le cose della sua vita. E senza clamore ci ha lasciati. Un grande vuoto per la sua famiglia , la moglie Nadia e la figlia Valentina. Per me se n'è andato un pezzo di storia della mia vita , ma resterà indelebile il ricordo di un grande uomo , di rare capacità e di grande umanità. Mi mancherai Sandro” .

Molto appassionato del suo lavoro, l’architetto Pairone aveva anche lavorato al restauro del Complesso Monastero Santa Maria della Stella, sede attuale della Fondazione CrSAluzzo. Era un grande appassionato della storia della città, del suo patrimonio artistico e del recupero funzionale nell’ottica dela sua conservazione.

Lascia la moglie Nadia, la figlia alentina con Alberto, e la sorella Antonella.

Le eventuali offerte saranno devolute all' AIL - Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma