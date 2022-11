Una squadra di Vigili del Fuoco della SAF, con l’elicottero Drago 66 decollato da Torino, è intervenuta oggi pomeriggio (lunedì 7 novembre) sui monti sopra Acceglio in alta Valle Maira, per il recupero di un bovino di circa 500 chilogrammi che si trovava in difficoltà.

L’intervento, al quale ha partecipato anche un veterinario e conclusasi con successo, ha visto l’animale prima imbragato e successivamente trasportato presso la stalla del margaro nei pressi di Ponte Maira.

L’animale sta bene.