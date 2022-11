A Saluzzo Obiettivo Orchestra in Concerto

Nuovo appuntamento per i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra che si esibiranno domenica 13 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

L’organico orchestrale sarà impegnato nell’esecuzione di un programma musicale caratterizzato dalle musiche di L.V.Beethoven e J.Strauss. La direzione sarà affidata ai giovani aspiranti direttori d’orchestra che, sotto la guida del Maestro Renzetti, hanno intrapreso il corso di direzione orchestrale qui a Saluzzo.

Durante la serata verrà presentato il progetto di raccolta fondi che la Scuola APM ha lanciato sul portale Rete del Dono. Il progetto di crowdfunding “C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÀ” si propone di creare un’orchestra stabile a Saluzzo che vedrà come protagonisti i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra, offrendo così nuove opportunità lavorative per gli allievi e occasioni di ascolto per il territorio.

La campagna di raccolta fondi è iniziata il 15 ottobre e a oggi ha già avuto il sostegno dei primi donatori, tra cui un’azienda del territorio da sempre sostenitrice delle attività della Scuola APM. Il primo traguardo dei 1.000 € è stato superato ma è necessario il sostegno di tanti per raggiungere un risultato significativo per il territorio.

L’ingresso alla serata è libero. È gradita la prenotazione (Scuola APM - tel. 0175 47031, apm@scuolaapm.it)