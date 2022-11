Calcio: Pavel Nedvěd "Abbiamo ancora tempo per la sfida contro il Nantes, arriveremo pronti ai play off"

Il dirigente sportivo e vice presidente della Juventus parla del sorteggio dei playoff in Europa League. Dopo che i bianconeri ottengono la loro vittoria contro la squadra dell'Inter, si prendono del tempo necessario per arrivare preparati alla partita contro il Nantes. Nel sito di 20Bet, troverai le offerte dei bookmakers sulle competizioni sportive e tutti i consigli che possono aiutarti sulle statistiche, pronostici e quote.

Juventus-Nantes

Per accedere agli ottavi di Europa League agli spareggi, la Juventus dovrà affrontare la squadra del Nantes il giorno del 16 febbraio allo Stadium. Nello stesso tempo, anche i francesi quest'anno non sono stati molto fortunati in campionato, tanto che in conclusione sono arrivati ad ottenere soltanto 2 vittorie e 6 pareggi in 14 partite affrontate. Dunque, ora, grazie anche allo stop dei Mondiali in Qatar, non solo la Juventus, ma anche molte altre squadre possono approfittare di tutto il tempo necessario che hanno a disposizione per allenarsi ed iniziare il nuovo anno meglio di quello che è stato giocato quest'anno. Per avere le informazioni sullo sci alpino e la Coppa del Mondo, si può andare a linkare qui.

Le parole di Pavel Nedved

Detto questo, il dirigente sportivo nonchè anche vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, in un'intervista ha espresso a sue parole qualcosa a riguardo dopo il sorteggio di Europa League sul prossimo evento con il Nantes, dichiarando: " Ad anno nuovo si ricomincerà a giocare, dunque, abbiamo ancora tempo per affrontare questa sfida contro il Nantes e arriveremo pronti ai play off, questo tempo che c'è grazie ai Mondiali in Qatar, ci servirà molto, soprattutto per sistemare le cose" . sottolinea Pavel Nedved. In seguito il dirigente sportivo, parla del Nantes e di altri temi generici commentato: " Anche se la squadra del Nantes ha 12 punti acquisiti in 14 partite, non vuol dire nulla e stesso discorso vale per la posizione che si ha in classifica".

Sull'Inter e i calciatori

Inoltre, Pavel Nedved sempre nell'intervista parla anche della partita Juve-Inter affermando: " Sicuramente nella sfida contro l'Inter, abbiamo giocato bene. Ma nonostante tutto devo anche dire che nelle ultime partite che abbiamo affrontato contro gli avversari, non abbiamo nemmeno preso un gol. Certo, al momento ancora abbiamo molti infortunati, però ne abbiamo anche recuperati qualcuno in questi giorni!". In seguito ancora, Pavel Nedved parla dei calciatori Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Filip Kostic, dove il vice presidente ne commenta così: " Abbiamo dei giocatori eccezionali che comunque sono riusciti anche a fare un minutaggio molto importante. Questi calciatori tuttavia, sono già pronti, dunque faranno parte della squadra della Juventus a tutti gl effetti. Con tutti gli altri rientri però sicuramente andranno meglio le cose, quindi questa sosta da una parte è proprio benedetta in tutti i sensi!".

Sugli altri

Sempre riguardo ai giocatori Pavel Nedved ancora dichiara: " Questi ragazzi giovani sono tutti bravi, inoltre quelli nati dal 2000 in poi sono quelli che consideriamo di più. Poi con la Next Gen, questi ragazzi possono sicuramente arrivare molto facilmente nella prima squadra, anche se quella più importante invece è giungere alla seconda squadra. Ai ragazzi della Primavera serve essere preparati perchè solo così possono crescere professionalmente per arrivare alla bravura" -sottolinea il vice presidente della Juventus.

Su Filip Kostic

Infine, per concludere l'intervista, Pavel Nedved parla del calciatore Filip Kostic dove dichiara: " Filip Kostic è un giocatore di cui sappiamo della sua importanza e del suo valore. Nello stesso tempo, c'è da dire che però Filip, ha avuto delle grosse difficoltà all'inizio, mentre ora, sembra stia dimostrando tutta la sua bravura e non solo anche le sue eccellenti qualità caratteristiche. Tuttavia il ragazzo ha trovato il ruolo ideale che comunque fa per lui. Nonostante tutto, questo campionato è stato abbastanza complicato dal punto di vista tattico e quindi adesso ci aspettiamo per il nuovo anno che sia tutto diverso e migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto"- ha concluso il vice presidente della Juventus Pavel Nedved.