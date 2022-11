Coccole, relax ed emozioni: due fidanzati ci raccontano un'esperienza esclusiva ad Imperia. Benvenuti ad Aiga la Spa di Giada

“Con l’abbassamento delle temperature e le prime giornate di pioggia ero alla ricerca di un pomeriggio di coccole da godere in intimità con il mio fidanzato, non potevo crederci quando ho visto lo Sconto Speciale del 20% attivo su tutte le Experience per il Black Friday da Aiga, la Spa di Giada!





Ho prenotato online direttamente da Google la Caligo Experience, scegliendo l’orario che preferivo ed è stato davvero comodo ed intuitivo.

Al nostro arrivo siamo stati accompagnati all’ingresso della Spa, dove ci è stata presentata la struttura e ci è stato consigliato il percorso migliore da seguire.





Ci siamo cambiati all’interno e, grazie a un comodo armadietto, abbiamo potuto riporre le nostre cose e usufruire subito del telo e ciabattine in dotazione per noi.

L’intera Spa è stata ad uso esclusivo per tutta la durata del percorso.





Ho scelto la Caligo Experience perché la più lunga delle tre a disposizione, oltre ad Arenà ed Exia,e abbiamo avuto così la possibilità di goderci 100 minuti in intimità: il percorso consigliato prevedeva una doccia di preparazione prima della Sauna Finlandese, che raggiungeva una temperatura di 80-100 °C. Dopo i 15 minuti trascorsi ci siamo sposati all’interno della Piscina Idromassaggio e abbiamo deciso di godere in quel momento della bottiglia da 0,375L. di Franciacorta in totale relax su comodi lettini a nostra disposizione. Insieme abbiamo provato lo Spray Corpo Sollievo della linea Mediterranea, incluso nell’Esperienza. Successivamente abbiamo fatto una sessione di Bagno Turco, un ambiente caldo- umido con una percentuale del 90-100% di vapore, accompagnato da variazioni di luce e aromi,poi una veloce doccia emozionale a cascata per rinvigorire e per finire ci siamo spostati nell’Area Relax con lettini ergonomici, dove abbiamo assaporato una tisana calda per riequilibrare i liquidi.

Nei 100 minuti a disposizione era incluso anche il tempo per la doccia nell’Area Spogliatoio, dove c’era il kit doccia a disposizione e il phon.

La cosa che ci è piaciuta di più è stata sicuramente la possibilità di godere dell’interna Spa in maniera esclusiva e privata, con una rilassante musica di sottofondo, in un ambiente pulito e dal Design accogliente.

Consiglierò a tutte le mie amiche di approfittare di questo Sconto Speciale del 20% sulle Experience e sul pacchetto Spa + Dinner per il periodo del Black Friday, per trascorrere anche loro momenti di vero relax in completa intimità”.