Eurojust, l’Europa ha il suo giudice inquisitore sui crimini in Ucraina

Eurojust è l'agenzia di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea. A metà ottobre ha effettuato il suo sedicesimo incontro dei procuratori generali degli Stati membri UE, sotto la dicitura della “risposta giudiziaria” alla guerra in Ucraina. In questo senso le è stato dato potere maggiore per conservare e analizzare le prove dei presenti crimini di guerra. Appare evidente, però, che tutti gli indizi si trasformeranno in prove qualora mostrino le colpe dell’esercito russo e vadano a scagionare quello ucraino. Ed è in questo senso che si può leggere l’ammissione della Romania al JIT (Joint Investigation Team): il sito Strumenti Politici riferisce che Bucarest è entrata a far parte di questo gruppo congiunto di inchiesta, che è stato creato lo scorso 25 marzo scorso e che comprende Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e la stessa Ucraina. Il JIT agevola la cooperazione giuridica fra questi Paesi ad esempio permettendo agli inquirenti dell’uno di svolgere il lavoro nel territorio di un altro. L’obiettivo dichiarato è quello di fare tutto il possibile per raccogliere le prove dei crimini di guerra avvenuti in Ucraina: è facile immaginare lo scopo vero di questa operazione, anche solo considerando la precisa e duratura posizione politica dei governi degli Stati del JIT nei confronti della Federazione Russa. Che le istanze anti-russe mascherate da principi morali e democratici stiano al primo posto nell’agenda delle istituzioni europee appare chiaro dopo anni di martellamento mediatico: negli ultimi mesi si è intensificato senza lesinare manipolazioni e falsificazioni, dai videogame mostrati come bombardamenti russi alle foto dei cittadini del Donbass vittime dell’esercito di Kiev, spacciati per ucraini bersagliati dai missili russi. Oggi, però, si sta tentando di trasformare la tempesta mediatica in impianto accusatorio formale.