All'ARCI Bra si racconta la sostenibilità parlando di turismo di montagna

Tutti parlano di sostenibilità, ma di che si tratta veramente?



Proviamo a parlarne anche noi dell’Associazione Arci Bra Uni-tre attraverso i nostri posti, i corsi che proponiamo e gli appuntamenti mensili che organizziamo in sede Suggerimenti, idee e buoni propositi per provare ad avvicinarsi a uno stile di vita un po' più sostenibile



Il prossimo appuntamento sarà VENERDI’ 18 novembre alle ore 18.30 in via Audisio 5. Questa volta vogliamo presentarvi un progetto concreto di turismo sostenibile, rigenerazione culturale e rinascita pastorale con i nostri amici di @borgata_paraloup e la Fondazione Nuto Revelli



La borgata Paraloup, “al riparo dai lupi” in occitano, è stata da sempre caratterizzata dall’andare e venire delle genti. Ha accolto per secoli pastori e greggi, per poi diventare la sede della banda partigiana Italia Libera di Giustizia e Libertà, tra cui vi furono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca, Nuto Revelli. Dopo un lungo periodo di spopolamento, nel 2006 la Fondazione Nuto Revelli ha deciso di recuperare e rigenerare la borgata per realizzare e mettere a disposizione delle scuole e della comunità un luogo-testimone fisico e dinamico di una doppia memoria: quella della Resistenza e quella della vita rurale di montagna. Oggi Paraloup è un laboratorio di innovazione sociale e culturale in un territorio marginale e montano, dove le attività artistiche, culturali e creative si integrano con un turismo lento e di prossimità.



Venerdì all’Arci Bra ci racconteranno il loro progetto di sostenibilità: Margherita Testa responsabile del progetto Borgata Paraloup, il pastore Gian Vittorio Porasso e il pastore e produttore di formaggi Renato Maunero di Cherasco.



Seguirà un aperitivo con i prodotti della montagna.



