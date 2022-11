Il giornalista Pierluigi Franco a Trame di Quartiere di Saluzzo

La guerra in Ucraina è una conseguenza delle sue politiche? Putin è un “figlio” di quel periodo storico? E’ stato un eroe o un politico incapace? A questi e a numerosi altri interrogativi tenta di rispondere il libro “Gorbačëv. Il furbo ingenuo” (Edizioni Rubbettino) del giornalista e storico inviato estero dell’Agenzia Ansa Pierluigi Franco.

Sarà l’ospite del prossimo appuntamento di Trame di Quartiere, la rassegna culturale della Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi in programma venerdì 11 novembre alle 18 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (piazza Montebello 1), ad ingresso gratuito.

Pierluigi Franco presenterà il suo volume uscito a settembre e risponderà alle curiosità del pubblico dialogando con i colleghi giornalisti Beniamino Pagliaro e Giampaolo Testa.

“Si tratta di una storia non agiografica – dicono dalla casa editrice - alle origini della crisi mondiale e ucraina. Michail Sergeevič Gorbačëv ha senz’altro rivoluzionato gli equilibri del mondo, favorendo due linee di pensiero: una che lo ritiene una sorta di eroe, un’altra che lo ritiene un politico incapace che ha, sia pure involontariamente, creato le basi di tutti gli attuali conflitti che stanno sconvolgendo il pianeta”.

“Un dibattito interrotto – precisano -, poiché le convenienze politiche hanno portato quasi a dimenticare. Oggi si parla tanto di Putin e della sua Russia, ma difficilmente si parla di quello che è stato il periodo di incubazione di questa Russia, frutto inevitabile di quanto accaduto negli Anni Ottanta e nei primi Anni Novanta. Infatti, non si può negare che Putin sia in qualche modo un prodotto della politica di Gorbačëv e che la stessa Ucraina sia nata come Stato indipendente il 1 dicembre 1991 quando Gorbačëv era ancora presidente dell’Urss”.

La rassegna “Trame di Quartiere” prosegue venerdì 18 novembre (alle 18, sempre a “Il Quartiere”) con Andrea Nicastro, cronista di guerra, che dialogherà con Cristopher Cepernich, sociologo della comunicazione dell’Università di Torino.

A dicembre, giovedì 1 alle 18, la giornalista e inviata Futura D’Aprile presenta il volume “Crisi globali e affari di piombo” e, infine, venerdì 16 alle 18 l’approfondimento con “Una grande rivoluzione educativa in campo musicale” con Elio Galvagno, fondatore nel 1994 dell’Istituto Suzuki italiano, e il direttore del Corriere di Saluzzo Alberto Gedda.