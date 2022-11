"Leggiamo il territorio": l'11 novembre a Castiglione Falletto inizia la rassegna letteraria

Un produttore di vino, un giornalista ed una consulente di comunicazione. Che cosa hanno in comune? La passione per la scrittura. Un amore viscerale che li ha portati, negli anni, a scrivere romanzi, racconti, storie.

Testimonianze storiche e culturali, legate ai luoghi o a situazioni sociali, che raccontano la vita che è stata, e quella che è e che sarà.



Questi scrittori hanno un nome: Maurizio Rosso (il produttore di vino) di Castiglione Falletto, Silvano Bertaina (il giornalista) di Govone e Francesca Gerbi (la consulente di comunicazione) di Corneliano d’Alba.



E gli appassionati di letteratura potranno incontrarli in tre incontri separati a Castiglione Falletto presso la Cappella dei Battuti, vicino al Municipio, dove, venerdì 11 novembre alle ore 20.30 inizia la rassegna letteraria “Leggiamo il territorio”, incontri e dialoghi con gli autori.



Il primo appuntamento è con Maurizio Rosso ed il suo libro “I misteri delle Langhe”, raccolta di diciotto saggi brevi tra enigmi, storia, leggende e letteratura.



Il 25 novembre, sempre alle ore 20.30 è atteso sul palco Silvano Bertaina che presenterà “Smonumentando”, raccolta sui monumenti del territorio.



Si chiude il 2 dicembre. Alle ore 20.30 Francesca Gerbi punta l’attenzione sull’Alzheimer con il suo libro “La memoria di Viola”, descrivendo questa malattia degenerativa con pudore, tenerezze ed in punta di piedi.

Tutti gli incontri saranno moderati così da presentare gli autori in una sorta di dialogo-intervista per conoscere a fondo gli scrittori e le loro opere. L’ingresso alle serate è libero.