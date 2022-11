"Come rappresentanti del Centro-destra monregalese auguriamo buon lavoro al nuovo Governo"

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri; Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare; Daniela Santanché, ministro del Turismo; Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione.

Sei nomi, che oltre a costituire l'ossatura dell'attuale governo, hanno in comune l'aver sostenuto da vicino, in campagna elettorale, il Centro-destra monregalese: La Russa, Crosetto e Santanché sono stati in visita a Mondovì, Zangrillo fu tra i protagonisti della presentazione della candidatura a sindaco di Enrico Rosso, mentre Giorgia Meloni incontrò i rappresenti locali a Cuneo. Senza dimenticare Giorgio Maria Bergesio e Monica Ciaburro, rieletti a pieni voti rispettivamente al Senato e alla Camera, anch'essi sempre vicini ed attenti al territorio e a Mondovì.