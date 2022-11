Savigliano, firmato il protocollo d’intesa per il nuovo ospedale di pianura

È stato sottoscritto, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 novembre, nel salone consiliare del municipio di Savigliano, il protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo ospedale di pianura, o meglio del quadrante Nord Ovest del Cuneese, che dovrà servire la popolazione di 56 Comuni del territorio saviglianese, saluzzese e fossanese.

Al tavolo dei relatori, accanto ai presidenti di Regione e Provincia, Alberto Cirio e Luca Robaldo, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, il direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e il responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di Savigliano, Giovanni Rabbia.

Presenti, oltre ovviamente a Portera che faceva gli onori di casa, i sindaci del cosiddetto “direttorio”: Mauro Calderoni (Saluzzo), Dario Tallone (Fossano), Valerio Oderda (Racconigi), Silvano Dovetta (Venasca/Unione valle Varaita), Flavio Gastaldi (Genola) e Paolo Vulcano (Manta).

Il protocollo, che pubblichiamo di seguito integralmente, consta di 9 articoli.

Il costo previsto è di 195 milioni di euro e dovrà essere realizzato (con fondi Inail) entro 10 anni.

PROTOCOLLO D’INTESA

ARTICOLO 1

Premesse ed obiettivi del Protocollo d’intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Il presente Protocollo d’intesa ha una valenza di carattere strategico e politico generale e definisce gli impegni degli Enti, nonché le modalità per avviare il processo tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale del quadrante nord-ovest della Provincia di Cuneo.

Gli enti interessati alla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa si impegnano, per quanto di loro competenza, ad ottemperare a quanto in esso definito, collaborando in modo coordinato per l’assolvimento delle fasi procedurali connesse alla definizione degli interventi, quale condizione necessaria per la concretizzazione del processo attuativo degli interventi.

ARTICOLO 2

Oggetto del Protocollo d’intesa

Costituiscono oggetto del presente Protocollo d’intesa:

- l’individuazione dell’ambito territoriale nel quale localizzare il nuovo ospedale unico dell’area nord-ovest della Provincia di Cuneo;

- l’individuazione degli impegni delle parti per un’azione coordinata e quindi efficace ai fini della realizzazione tempestiva dell’intervento.

ARTICOLO 3

Caratteristiche del nuovo Ospedale unico

Il nuovo ospedale unico dell’area nord-ovest della Provincia di Cuneo dovrà avere le caratteristiche di base e specialistiche di un ospedale spoke sede di DEA di 1^ livello; al fine di raggiungere i necessari ed indispensabili obiettivi di eccellenza, il nuovo ospedale dovrà attivare le azioni necessarie per curare e migliorare la salute dei cittadini attraverso strutture tecnologicamente avanzate e attente ai bisogni complessivi della persona.

In particolare l’attività dovrà caratterizzarsi per:

• centralità del paziente e non dell’organizzazione;

• volume delle prestazioni adeguato alle richieste del territorio;

• flessibilità di organizzazione sanitaria e gestionale;

• sviluppo e integrazione multi professionale;

• utilizzo di tecnologie avanzate;

• ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;

• capacità di inserimento e collegamento in rete con le altre strutture sanitarie.

ARTICOLO 4

Individuazione dell’ambito

La Regione Piemonte, d’intesa con la Rappresentanza dei Sindaci e con l’ASL CN1, individua nel Comune di Savigliano – Area via Saluzzo, strada provinciale 662 – area individuata nel verbale del 17.10.2022 (n ei pressi dello stabilimento Panna Elena, poco fuori l’abitato di Savigliano, ndr) per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell’area nord-ovest della Provincia di Cuneo.

ARTICOLO 5

Finanziamento dell’intervento

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021 recante “Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare”, all’allegato B, individua fra le “ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria” la realizzazione del nuovo ospedale “ASL CN1 – CN1 Savigliano – ambito saviglianese” definendo per l’intervento un finanziamento pari a Euro 195 milioni.

L’Azienda Sanitaria Locale CN1, nell’ambito dello Studio di pre-fattibilità, dovrà definire un piano economico e finanziario di riferimento che dovrà individuare le procedure più idonee alla realizzazione delle opere previste.

In presenza di diverse proposte di finanziamento dell’intervento, l’ASL, effettuate le opportune valutazioni, provvederà a sottoporle alla Regione.

ARTICOLO 6

Cronoprogramma per l’attuazione del Protocollo

Ai fini di garantire l’avvio in tempi rapidi della progettazione dell’intervento, per assicurare il coordinamento delle iniziative politico e programmatorie e delle necessarie azioni tecnico-amministrative, le Parti si impegnano come segue:

- il Comune di Savigliano provvederà alla predisposizione delle varianti agli strumenti tecnico - urbanistici entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree specificamente definite per la realizzazione del nuovo ospedale unico entro otto mesi dalla presentazione dello studio di pre-fattibilità da parte del soggetto proponente l’opera;

- la Regione Piemonte provvederà a definire il quadro esigenziale e funzionale del nuovo ospedale unico, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo;

- l’Azienda Sanitaria Locale CN1 predisporrà, entro nove mesi dalla definizione del quadro esigenziale e funzionale, lo Studio di pre-fattibilità che dovrà definire, fra l’altro, il quadro economico finanziario, le modalità realizzative ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione ai finanziamenti disponibili, nonchè il cronoprogramma delle diverse fasi previste.

Resta ferma la volontà di garantire che il percorso di progettazione, costruzione e avvio delle attività sanitarie avvenga in tempi ragionevoli e comunque entro dieci anni dalla sottoscrizione del Protocollo.

ARTICOLO 7

Ulteriori impegni delle Parti

L’ASL CN1 si impegna a valutare le ricadute della realizzazione del nuovo ospedale unico sull’organizzazione sanitaria territoriale individuando le modalità operative che dovranno garantire il servizio su tutto il territorio anche ai cittadini che abitano nelle aree più distanti dall’Ospedale.

La Regione Piemonte e l’ASL CN1 si impegnano, nelle more del completamento della costruzione del nuovo ospedale, a programmare, finanziare e realizzare, gli investimenti necessari al prolungamento della vita tecnica degli attuali presidi.

La Regione Piemonte e l’ASL CN1 si impegnano altresì a predisporre il piano di sviluppo della sanità di prossimità nelle strutture dei vecchi presidi del quadrante nord-ovest della Provincia di Cuneo.

Il Comune di Savigliano si impegna ad attivare gli interventi necessari a favorire il collegamento del nuovo ospedale unico con la linea pubblica di trasporto da e per la stazione ferroviaria con bus navetta ed a rendere l’area accessibile dalla città dal punto di vista ciclabile.

ARTICOLO 8

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha una validità di ventiquattro mesi dalla data della sua sottoscrizione.

I termini potranno essere prorogati, modificando il Protocollo d’intesa, a condizione che la proroga sia condivisa da tutti i soggetti sottoscrittori.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

Ogni modifica al Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto. Non sarà in alcun caso ammesso di provare in altro modo se non mediante atto scritto l’esistenza di patti contrari, modificativi e/o estintivi del predetto Protocollo;

Le parti, in particolare, si riservano ogni integrazione del presente Protocollo, finalizzata all'ottimizzazione dei suoi obiettivi e all'individuazione di modalità ulteriormente sollecite per la sua attuazione;

Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo, valgono le vigenti disposizioni di legge.