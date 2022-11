Saluzzo, il "tuo Natale" si accende con un programma luminoso di eventi

“Il tuo Natale a Saluzzo” prende avvio il 26 novembre e si chiude a gennaio 2023. Un mese e più di un Natale cittadino, vasto di iniziative commerciali, eventi culturali e di animazione raccolto in un programma che ha visto ai tavoli di lavoro nei mesi precedenti e a quello di presentazione questa mattina, in municipio, numerosi protagonisti: Comune di Saluzzo, Fondazione Bertoni, Ascom Saluzzo e Zona, Cnn con nuove collaborazioni, come la Diocesi, il Centro Le Nuvole, la Comunità Cenacolo.

Non ci saranno le luminarie, come annunciato e come in molte città d’Italia per il difficile momento che crea problemi ad attività e famiglie. Ma il Natale è Natale e, l’atmosfera con la magia della festa non mancherà. Luci non dall’alto quindi, ma dal basso, in strada, in piazza, su edifici o luci fluttuanti in parata, come annunciato nel calendario in pieno tema "sostenibilità" che sarà riportato in un ulteriore articolo.

Programma: www.fondazionebertoni.it , ww.visisaluzzo.it , www.confcommerciosaluzzo.it , www.ccnsaluzzo.it/

Tra le novità i 250 pini natalizi decorati con stelline in feltro realizzate dal Centro Le Nuvole, muniti di kit luce a batteria, distribuiti nel centro cittadino e la facciata del Duomo che ogni sera dal 3 dicembre, si illuminerà diventando cornice di un’opera d’arte dell’interno: la tela dell’ altare della Natività firmata da Sebastiano Ricci (pittore veneziano del ‘700), raffigurante l’Adorazione dei Pastori. Gli abeti verranno poi piantati sulla collina saluzzese.

Quest’anno Saluzzo vedrà illuminata la torre civica nell’alto centro storico, e "in festa" via Savigliano e piazza Buttini. Qui da domenica 27 stazionerà il Balloon Teather, in cui Data Meteo Educational Odv, in legame con il progetto Green Communities portano alla scoperta di cieli e venti e a parlare di cambiamento climatico in una mongolfiera agganciata a terra.

A Saluzzo ritornano il grande albero illuminato a led in piazza Vineis, la capanna, gli spettacoli, le parate in strada, i fuochi d’artificio, i cori, i mercatini, la musica occitana al mercato, i negozi aperti la domenica.

I quattro weekend dedicati allo shopping, saranno aperti dal debutto di “Negozi in strada – black edition”, domenica 27 novembre firmata da Ascom e CCN, con al momento una novantina di aderenti.

La prima data da segnare in agenda è sabato 26 novembre quando dopo la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, mostra della Meccanica e vivaismo frutticolo si accenderanno le luci con una parata luminosa portata a Saluzzo da Teatro per caso. in collaborazione con Mirabilia, dal titolo "Moolight – Luce di Luna”.

Le vetrine dei negozi sono nell’indirizzario di un concorso dell’Unione Exallievi Don Bosco e Oratorio Don Bosco “Metti un presepio in vetrina” che vuole rivalutare le immagini sacre dei beni culturali della Diocesi, sul tema della Natività.

Un tema che sarà anche oggetto di un concorso “La mangiatoia di Gesù” destinato a bambini e ragazzi di elementari e medie delle parrocchie diocesane.

Tra le novità del calendario il "Natale nelle Terre del Monviso" che vede per la prima volta la messa in rete di tanti piccoli mercatini di Natale nel territorio.