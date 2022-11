Con la Croce Rossa di Alba s’imparano le manovre salvavita

Il comitato di Alba della Croce Rossa Italiana nell’ambito dei servizi offerti alla popolazione, tesi a rendere i cittadini sempre più formati e pronti nell’aiutare il prossimo, apre un nuovo corso BLSD, Basic Life Support Defibrillation e PBLSD Pediatric Basic Life Support Defibrillation, ovvero l’insieme di quelle manovre di primo soccorso da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, sia su una persona adulta che su un bambino, che possono essere eseguite qualsiasi persona formata da personale idoneo, pur non avendo delle specializzazioni sanitarie. Inoltre, verranno insegnate le importanti manovre di distruzione delle vie aeree, sia quelle pediatriche, da attuare sui bambini che quelle su adulto.

Alle manovre si aggiunge l’insegnamento all’uso del defibrillatore, strumento salvavita ormai presente in diversi punti delle nostre città, degli uffici e delle scuole.

Il corso si terrà il prossimo sabato 26 novembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nella sede di Croce Rossa in via Ognissanti, 30 ad Alba.

Il comitato di Alba della Croce Rossa, attraverso i suoi formatori qualificati, propone periodicamente questo genere di corsi aperti a tutta la popolazione, che hanno una durata di 4 ore per il corso base e 2 ore per il corso retraining, ovvero per chi ha già effettuato il corso base, ma possiede un brevetto prossimo alla scadenza.

Il brevetto BLSD ha una validità di 2 anni su tutto il territorio nazionale.

In Italia si registrano oltre 200 decessi per arresto cardiaco ogni giorno, circa 11 ogni ora. La percentuale di sopravvivenza da arresto cardiaco aumenta del 75%, se vengono utilizzate le manovre salvavita e il defibrillatore semiautomatico nei primi i primi 5 minuti dall’arresto cardiaco.

Per questo motivo è fondamentale aumentare la rete dei defibrillatori accessibili a tutti e far crescere il numero di persone in grado di attuare le manovre salvavita.

Il costo di partecipazione al corso è fissato in € 40 per persona, che andranno in parte a coprire le spese di segreteria e in parte a sostenere l’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dei corsi stessi.

Per partecipare al corso ci si può iscrivere tramite piattaforma al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzd_iVEq10clChIh3UrtQd3T1-aSOorOcqtwpTBPNppHp-FQ/viewform?usp=pp_url Alternativamente chiamando la sede di Alba della Croce Rossa Italiana al numero: 0173 441744 o scrivendo al direttore di corso alla mail livio.mollo@gmail.com

Tutti possono utilizzare il defibrillatore, ognuno di noi può contribuire a salvare una vita.