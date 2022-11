Atletica, cross: Mazza e Roatta protagonisti a Levico

Piemontesi in evidenza, soprattutto nelle categorie giovanili, nell’11ma edizione del Cross della Valsugana, svoltosi domenica 6 novembre a Levico Terme (TN).

Nella categoria allievi, successo per il cuneese Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), che precede di 20 secondi Nicolas De Lorenzi e Luigi Alessio Turrin.

Al femminile, terzo posto per Elena Abellonio (Atl. Alba), alle spalle di Sofia Sidenius e Lucia Arnoldo.

Nella prova juniores femminile, troviamo ben tre atlete piemontesi tra le prime cinque classificate. Successo di Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) che, con Mazza e Abellonio, era reduce dal raduno nazionale giovanile di mezzofondo di Tirrenia. La cuneese si impone con sei secondi di vantaggio su Nicole Coppa. Ai piedi del podio, quarto posto per Adelaide Badini Confalonieri (Battaglio CUS Torino), cui sfugge il bronzo per soli tre secondi; alle sue spalle, quinto posto per Alice Piana (Sport Project VCO). Decima Martina Brangero (Atl. Alba). Al maschile invece, 13mo posto per Lorenzo Farasin (Battaglio CUS Torino).

Nel cross lungo assoluto femminile, buona prova di Sonia Mazzolini (GAV) che chiude al quinto posto, alle spalle di Gaia Colli, Michela Moretton, Cristina Molteni e Linda Palumbo.

Nella prova maschile, 12mo Nicolò Gallo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) mentre Mattia Galliano (Atl. Roata Chiusani) non ha portato a termine la prova.

Il Cross della Valsugana ha dato il via alla stagione nazionale di corsa campestre che vivrà il suo culmine l’11 dicembre con i Campionati Europei in Piemonte, al Parco La Mandria. I risultati di domenica sono quindi indicativi proprio in ottica maglia azzurra.

Tra i prossimi appuntamenti, ci sarà anche il J Medical La Mandria Cross, in calendario il 20 novembre, che consentirà agli atleti di testare il percorso degli Europei.