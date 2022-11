Hockey femminile: Lorenzoni Bra in festa, conquistata la decima Coppa Italia

Decima Coppa Italia conquistata a Mogliano (Mc) dalla Lorenzoni Bra che conferma la sua grande tradizione e la sua mai domata carica agonistica.

Dopo la semifinale conquistata alle spese dell'Amsicora di Cagliari toccava incontrare in finale le romane del Butterfly.

Hanno prevalso le atlete di Gualtiero Berrino in una gara che le aveva viste nelle prime due frazioni giocare a viso aperto, ma anche subire una rete incassata incolpevolmente dalla Fadieieva. Nel secondo periodo la squadra ha cercato con continuità la rimonta e l'ha ottenuta grazie al gran lavoro di tutte, e soprattutto di Olga Kurowska a centrocampo che ha permesso alla compagna di reparto, Katya Kasianova di andare in rete con un forte e millimetrico tiro. Attenta la difesa orchestrata da Sara Agró, sempre capace di raddoppiare e chiudere le incursioni dell'olimpionica Granatto la più pericolosa tra le "Farfalle". La rete di Abi Barberis arriva al decimo dalla fine e da quel momento senza rinunciare al gioco si cerca di lavorare sui rilanci e si arriva ad esser pericolose in un paio di occasioni. Al fischio finale è il presidente Pino Calonico a festeggiare con le ragazze e a congratularsi con lo staff ricordando che questa una nuova vittoria di gruppo.

I premi individuali sono andati, però, proprio alle nero-turchesi a Lisa Di Blasi, top scorer e miglior giocatrici. Miglior portiera, naturalmente, Alina Fadieieva, indiscutibilmente una fuoriclasse tra i pali.